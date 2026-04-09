¿Cuánto puedes mover antes de que te bloqueen la cuenta?

Con la implementación de nuevas regulaciones, el uso de billeteras digitales en Argentina enfrenta desafíos inesperados. Esta situación ha generado preocupación entre usuarios y pequeños comerciantes que deben adaptarse rápidamente a estos cambios.

Normas Esenciales de Abril 2026

A partir de abril de 2026, las billeteras digitales deben reportar movimientos al organismo recaudador cuando superen ciertos umbrales. Estas normas buscan aumentar la transparencia en las transacciones.

Marcelo Rodríguez, tributarista y CEO de MR Consultores, explica que las nuevas cifras de control son relevantes para usuarios y comercios. Los límites han sido establecidos de la siguiente manera:

Movimientos Mensuales: Las billeteras tienen la obligación de informar al organismo si las transferencias, acreditaciones y movimientos mensuales alcanzan o superan $50.000.000.

Saldos Mensuales: Igualmente, se deberá reportar cualquier saldo que, al cierre del mes, sea igual o superior a $50.000.000.

Para el pequeño comercio o el emprendedor, estas cifras son factibles de alcanzar debido a la fluctuante economía argentina. Superar estos montos sin la documentación adecuada puede activar alertas en la administración tributaria.

Consecuencias de la Recategorización y el Rol del eCheq

Uno de los mayores temores para los usuarios es la posibilidad de ser recategorizados por el organismo. Si se determina que los depósitos exceden los límites, esto puede llevar a una exclusión del régimen fiscal.

Un aspecto a considerar son los eCheqs, que muchos usuarios no perciben como parte de su contabilidad. A pesar de su uso como medio de pago digital, las autoridades pueden rastrear depósitos que superen los ingresos reportados, lo que podría hacer saltar las alarmas.

La Ley de Inocencia Fiscal y su Impacto

La nueva “Culpabilidad Presunta” exige que los usuarios mantengan un respaldo documental más riguroso. El nuevo Régimen de Inocencia Fiscal se presenta como una alternativa para regularizar fondos no declarados, siempre que provengan de actividades lícitas.

Las claves de esta normativa son:

Normalización de Fondos: Permite la adquisición de bienes con fondos no declarados, siempre que tengan un origen legal.

No exime de Fiscalización: Las ventas no declaradas pueden resultar en revisiones fiscales adicionales, independientemente de esta ley.

Pasos a Seguir Frente a una Intimación

Si la administración tributaria bloquea una cuenta o inicia una intimación, es vital actuar rápidamente. La falta de justificación en movimientos puede resultar en ajustes en el IVA e Impuesto a las Ganancias.

Se recomienda siempre tener a mano documentación que respalde los fondos, como facturas, contratos y recibos. En un entorno económico digital, la transparencia y el orden son cruciales para evitar complicaciones.