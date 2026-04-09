Una nadadora de 95 años rompe récords y sigue sorprendiendo

A los 95 años, Jane Asher desafía el tiempo y las expectativas, combinando su pasión por la natación con un estilo de vida activo y saludable. Con numerosos récords mundiales a su nombre, Asher convierte cada brazada en una declaración de vida.

A sus 95 años, Jane Asher no es la típica abuela.

Madre de cuatro y abuela de once, Asher combina su tiempo entre la familia, el tai chi, el pilates y la natación, un deporte que la mantiene en plena forma y que ha premiado con múltiples reconocimientos.

Un Camino Lleno de Éxitos

Con su quinto récord mundial logrado recientemente, Asher sigue demostrando que no hay límites para ella. “La natación te hace sentir vivo y saludable”, comparte con entusiasmo.

La nadadora no se deja intimidar por su historial médico, que incluye un par de reemplazos de cadera. Al contrario, su determinación es inquebrantable: “Seguiré nadando todo el tiempo que pueda”, confesó durante una entrevista.

Preparativos para una Nueva Meta

De cara al próximo campeonato en Budapest, Asher se entrena con rigor, nadando cuatro veces por semana. Parte de su éxito se debe a su constante enfoque en el bienestar físico y mental que el agua le proporciona.

Un Inicio Sorprendente en el Deporte

La historia de Asher como nadadora es inusual. Nacida en Rodesia del Norte (actualmente Zambia), no pudo dedicarle a la piscina su atención hasta los siete años. Fue en su niñez sudafricana donde realmente se sumergió en el mundo de la natación.

Imbuida de un amor por el agua que le viene de su madre, quien la educó a nadar en las frías aguas de Cornualles, Asher comenzó a construir su carrera deportiva en el Reino Unido, donde su pasión por la natación floreció.

Pasión Más Allá de los Trofeos

A pesar de sus logros excepcionales, Asher enfatiza que su motivación no es la acumulación de medallas. “No compito por los premios, sino por el placer de nadar”, aclara. Desde que comenzó a competir en la década de 1990 tras la muerte de su esposo, ha acumulado más de 52 récords mundiales.

Un Mensaje Inspirador

Asher se siente honrada pero, a la vez, le da vergüenza ser vista como una inspiración. Prefiere escribir su historia como un llamado a que otros adultos mayores no se limiten: “Si yo puedo, ustedes también pueden”, es su mantra.

Pese a su éxito, continúa siendo una figura accesible en el mundo de la natación, fomentando el deporte entre las nuevas generaciones y demostrando que nunca es tarde para comenzar a practicar lo que se ama.