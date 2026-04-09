Bombardeos israelíes en Beirut: al menos 182 muertos y cientos de heridos

Los equipos de rescate continuaban trabajando incansablemente en la búsqueda de sobrevivientes y víctimas en los barrios como Tallet El Khayat, zona donde edificios y comercios quedaron reducidos a escombros tras los ataques.

Un ataque inesperado en medio de la esperanza

Las explosiones se desataron solo horas después de que se anunciara un alto al fuego en el conflicto entre Estados Unidos e Irán, desvaneciendo las esperanzas de una posible calma en la región. Los habitantes de Beirut vieron cómo sus anhelos de paz se desmoronaban bajo una lluvia de misiles.

Conflicto Israel-Hezbollah se intensifica

El gobierno israelí aclaró que la tregua no aplicaba a sus operaciones contra Hezbollah, calificando los recientes ataques como los más extensos y coordinados desde el inicio del conflicto. En un lapso de diez minutos, más de 100 objetivos fueron alcanzados en Beirut, el sur de Líbano y el Valle de Bekaa.

Reacciones en la población

Los habitantes informaron que no hubo ninguna advertencia antes de los bombardeos, lo que obligó a muchos a salir corriendo a las calles mientras el humo envolvía la capital. La incertidumbre en el aire se hizo palpable y la angustia acompañaba a cada vecino que intentaba escapar del horror.

Un día trágico en el marco del conflicto

El saldo de la jornada del miércoles marcó un récord de fatalidades, convirtiéndola en el día más mortífero de esta nueva etapa del conflicto Israel-Hezbollah. Esta situación evidencia cómo los intentos de resolución diplomática pueden desvanecerse rápidamente, dejando a los civiles de Líbano atrapados en medio de un violento enfrentamiento.