Marcelo Scaglione: La OCDE anticipa un ciclo de crecimiento para Argentina

En un contexto internacional en constante cambio, el experto en comercio exterior, Marcelo Scaglione, revela las nuevas perspectivas económicas para Argentina y cómo el país puede capitalizar las oportunidades que surgen de las tensiones geopolíticas.

Durante una reciente entrevista, Marcelo Scaglione, destacado referente en cuestiones relacionadas con la OCDE, analizó el complicado panorama global y sus implicaciones para Argentina, resaltando que este nuevo entorno, aunque lleno de desafíos, puede abrir puertas en comercio y energía para el país.

Un Nuevo Paradigma Global

Scaglione enfatiza que el mundo está atravesando una fragmentación inédita, con cambios significativos en las reglas de gobernanza. “Estamos en un mundo cada vez más caótico y fragmentado, donde dejó de regir el imperio de la norma, del diálogo y de la cooperación”, comentó, refiriéndose a cómo estos cambios afectan la dinámica internacional.

Tensiones Internacionales y sus Efectos Económicos

Las tensiones geopolíticas, como los conflictos en Europa del Este y Medio Oriente, han generado incertidumbre económica a nivel global. “Estamos cambiando de paradigma y modelo de gobernanza del mundo, lo cual tiene importantes repercusiones”, advierte el especialista. A esto se suman los efectos en los precios de la energía y en el comercio internacional.

Posibilidades para Argentina

A pesar de los riesgos, Scaglione sostiene que el nuevo orden podría resultar beneficioso para Argentina. El incremento de los precios de la energía posiciona a la nación como un potencial exportador de hidrocarburos y gas. “Nos dirigimos hacia un mundo de energía costosa, y Argentina tiene la capacidad de proveerla”, aseguró.

El Acuerdo Mercosur-Unión Europea

Scaglione también enfatizó la importancia del acuerdo logrado entre Mercosur y la Unión Europea, considerándolo un avance estratégico en la inserción internacional del país. “Después de 26 años de negociaciones, se abre un mercado muy importante”, afirmó, resaltando la necesidad de Europa de diversificar sus socios comerciales ante un entorno global incierto.

Perspectivas de Crecimiento Según la OCDE

Las proyecciones de la OCDE indican un crecimiento sostenido para Argentina, con un promedio del 3% anual previsto entre 2026 y 2027. Si se cumplen estas expectativas, el país podría ver un incremento acumulado superior al 7% en dos años.

Recursos Estratégicos: Energía y Alimentos

Scaglione también abordó cómo los conflictos internacionales afectan la producción y abastecimiento de recursos vitales. La guerra entre Rusia y Ucrania ha mermado la oferta global de alimentos y fertilizantes, creando distorsiones significativas en los mercados. Además, destacó la relevancia de Medio Oriente en el suministro energético mundial y su impacto en la economía global.

Desafíos y Oportunidades para la Región

Para el experto, Argentina posee una posición privilegiada. “Paradójicamente, en medio de este caos, Argentina y la región pueden resultar favorecidas”, concluyó, apuntando hacia un futuro que, en medio de tensiones, podría brindar múltiples oportunidades para el país.