Rosario Central se enfrenta a Independiente del Valle en casa

Rosario Central Debuta en la Copa Libertadores: Todo lo que Debes Saber

Este jueves, Rosario Central inicia su camino en la Copa Libertadores enfrentando a Independiente del Valle, y la expectativa es altísima entre los hinchas.

Detalles del Encuentro

El partido se llevará a cabo en el Estadio Gigante de Arroyito a las 19:00 horas. Los aficionados podrán seguir la acción en vivo a través de Fox Sports y Disney+ Premium. El árbitro del encuentro será el colombiano Wilmar Roldán, con Leonard Mosquera designado para el VAR.

Un Inicio Prometedor para Rosario Central

Rosario Central, liderado por el destacado Ángel Di María, llega a este encuentro con una sólida actuación en el Torneo Apertura, donde se posiciona cuarto en la Zona B con 21 puntos, a solo cinco del puntero, Independiente Rivadavia de Mendoza.

Historia en la Copa Libertadores

Este año, Rosario Central marca su decimocuarta participación en la Copa Libertadores, tras un paréntesis desde 2024. Sus mejores desempeños fueron en 1975 y 2001, donde alcanzó las semifinales.

La Incógnita de Di María

Una de las principales dudas para el once inicial es la participación de Ángel Di María, quien se encuentra en proceso de recuperación de una lesión en el aductor. Su presencia podría ser crucial, pero aún no es segura.

Independiente del Valle: Un Rival Temible

El club ecuatoriano ha tenido un ascenso notable en el ámbito internacional en la última década. En 2017 sorprendió al mundo al llegar a la final de la Copa Libertadores, después de eliminar a rivales de renombre como River y Boca, aunque cedió el título ante Atlético Nacional de Colombia.

Además, se alzó con la Copa Sudamericana en 2019 y 2022, venciendo a Colón de Santa Fe y San Pablo, respectivamente, consolidando su lugar en la elite del fútbol sudamericano.

Formaciones Esperadas

Rosario Central

Jorge Broun; Agustín Sandez, Alexis Soto, Luca Raffin, Enzo Giménez; Vicente Pizarro, Franco Ibarra; Jaminton Camaz, Guillermo Fernández, Gaspar Duarte o Ángel Di María; Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón.

Independiente del Valle

Aldair Quintana; Gustavo Cortez, Juan Viacava, Mateo Carabajal, Jhon Espinoza; Jhegson Méndez; Aron Rodríguez, Justin Lerma, Matías Perello; Juan Angulo y Djorkaeff Reasco. DT: Joaquín Papa.

Datos del Partido

Estadio: Gigante de Arroyito

Árbitro: Wilmar Roldán (Col)

VAR: Leonard Mosquera (Col)

Hora: 19:00

Transmisión: Fox Sports y Disney+ Premium