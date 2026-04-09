El apoyo a los soldados de Malvinas: La historia de una madre y una radio que revivieron una receta olvidada

La Torta Malvinas Argentinas: Un Dulce Símbolo de Solidaridad en Tiempos de Guerra

Durante el conflicto en las Malvinas, un gesto de apoyo colectivo tomó forma a través de una receta que se convirtió en un símbolo de esperanza. Las mujeres argentinas unieron esfuerzos para enviar un alimento especial a aquellos valientes que defendían la patria.

En medio de la guerra de Malvinas, surgió una conmovedora iniciativa que destacaba el ímpetu solidario de las mujeres argentinas. A través de un programa radial de gran alcance, se compartió la receta de una torta, conocida como Malvinas Argentinas, destinada a alimentar a nuestras tropas en el campo de batalla.

Un Llamado a la Acción: La Iniciativa de una Desconocida

La promotora de esta receta, cuya identidad se ha perdido con el tiempo, alentó a todas las mujeres a preparar la torta y enviarla a las islas Malvinas. Esto no solo representaba un acto de nutrición, sino también un gesto de aliento y unión. Las tortas debían ser llevadas a lugares específicos desde donde se despacharían a los soldados.

Un Recuerdo Familiar

María Cristina Bellusci, madre de una de las autoras de este texto, escuchó esta noble propuesta y anotó la receta en un cuaderno. Años más tarde, en una conversación nostálgica, compartió aquel valioso recuerdo. La receta, simple y efectiva, incluía ingredientes accesibles: “200 gramos de margarina, 200 gramos de dulce de leche, 200 gramos de cacao dulce, 2 huevos, 300 gramos de harina blancaflor y 1 cucharadita de vainilla. Cocinar durante 20 minutos en horno moderado y otros 20 en horno suave, luego envolver en papel celofán, asegurando que dure semanas”.

Un Alimento de Esperanza

La torta Malvinas Argentinas se destacó no solo por su sencillez, sino también por su capacidad de aguante en harsh condiciones. Era un alimento sustancioso, rico en calorías, ideal para el clima hostil de las islas, donde los soldados requerían energía y fuerza.

Anecdotas de la Guerra

El suboficial mayor retirado Enso Simeoni, veterano de la guerra, recordó que desde la terminal de cargas de la I Brigada Aérea se preparaban envíos hacia las Malvinas. En una ocasión especial, le llevó a su hija Alejandra una de esas tortas en el día de su cumpleaños, creando un recuerdo imborrable a pesar de la adversidad. Por otro lado, Alberto Velázquez, también veterano, rememoró que durante el conflicto llegaron varias tortas, que posteriormente su madre solía preparar en casa.

Expresiones Colectivas de Solidaridad

En un clima de gran patriotismo y unidad, la difusión de la receta de la torta Malvinas Argentinas se sumó a diversos gestos solidarios durante la guerra. Uno de los recuerdos más emblemáticos fue el programa “Las 24 Horas de Malvinas”, que recaudó donaciones para el Fondo Patriótico Malvinas Argentinas. Este evento logró unir a miles de personas en un solo propósito.

Festivales y Actividades Comunitarias