En medio del conflicto con Rusia, Ucrania enfrenta el desafío de estructurar sus finanzas para alinearse con los estándares europeos y lograr una recuperación efectiva post-guerra.

Ucrania ha entrado en una nueva fase de su proceso de integración con Europa, donde las declaraciones políticas dan paso a un enfoque más pragmático centrado en la capacidad fiscal. Ante un déficit presupuestario significativo y la necesidad de respaldo externo, las finanzas públicas se han convertido en un indicador crucial del potencial del país para adaptarse a las normas de la Unión Europea.

Un Esfuerzo de Reconstrucción sin Precedentes

La recuperación de Ucrania promete ser el mayor esfuerzo de reconstrucción financiado públicamente en Europa en décadas. Para la Unión Europea, no solo es importante la magnitud de la asistencia, sino también la manera en que se administran y se utilizan estos fondos de manera efectiva y transparente.

De un Presupuesto de Emergencia a Normativas Europeas

La actual agresión de Rusia ha llevado a Ucrania a adoptar un régimen fiscal de emergencia, dedicando gran parte del gasto a la defensa y dependiendo del apoyo externo para cubrir déficits. Sin embargo, la futura membresía en la UE requiere un enfoque diferente: políticas fiscales previsibles, planificación a mediano plazo, límites claros en el gasto y rendición de cuentas.

El presupuesto debe basarse en el desempeño y no en la inercia, estableciendo criterios claros de eficiencia y la disposición a eliminar programas ineficaces.

La Facilitar Ucrania: Un Examen de Capacidad Fiscal

El nuevo mecanismo de financiamiento de 50 mil millones de euros vincula los fondos a reformas concretas y hitos medibles. Para Ucrania, la tarea clave radica en integrar esta lógica en su propio sistema de gobernanza fiscal. Todos los programas de recuperación, sin importar su origen de financiamiento, deben operar bajo un marco unificado con indicadores de rendimiento, cronogramas definidos y una rendición de cuentas transparente.

Revisión de Gastos como Clave para la Confianza

Las revisiones de gasto son herramientas comunes en los estados miembros de la UE y permiten a los gobiernos evaluar la efectividad de los programas y redistribuir recursos según prioridades estratégicas. Para Ucrania, este proceso es esencial, ya que se enfrenta al desafío de financiar simultáneamente la defensa, las obligaciones sociales y la reconstrucción.

Desaparición de la Economía Informal: Un Recurso Fiscal Real

Los últimos años han demostrado que reducir la sombra de la economía puede generar ingresos sustanciales sin necesidad de aumentar las tasas impositivas. El sector del juego, que antes era opaco, ha visto un aumento significativo en los ingresos fiscales tras la introducción de esquemas de licenciamiento y control fiscal. En solo tres años, los ingresos fiscales pasaron de 6.3 millones de euros a 391.2 millones de euros, evidenciando cómo un marco regulatorio efectivo puede transformar sectores informales en fuentes de ingresos importantes para el público.

Política Fiscal y Lógica de Acceso Europeo

En la práctica europea, la resiliencia fiscal depende más del gasto eficiente que de los impuestos altos. Ucrania debe seguir esta secuencia: optimizar la eficiencia del gasto y reducir programas ineficaces antes de considerar aumentos fiscales. La disciplina fiscal es, para Ucrania, una cuestión de confianza, especialmente ahora que los contribuyentes europeos financian buena parte de su presupuesto.

Los próximos pasos son fundamentales para que Ucrania traduzca sus logros de desmonetización en un modelo sistémico de gobernanza fiscal alineado con los estándares europeos. Este proceso no solo evaluará su preparación para la membresía en la UE, sino que también definirá la credibilidad del mayor esfuerzo de reconstrucción de Europa en décadas.