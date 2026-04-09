Impactante testimonio: la jugadora de hockey que denunció abuso en un rito de iniciación

Escándalo en el Hockey: Denuncian Ritual de Iniciación con Abuso en Mendoza

Un caso escalofriante sacude el ambiente del hockey mendocino, donde seis jugadoras del Club Alemán, de entre 21 y 32 años, han sido imputadas por el abuso sexual simple de una adolescente de 16. La joven denunció que fue víctima de un ritual de iniciación al ser ascendida a una categoría superior.

Graves Acusaciones y Proceso Judicial

El fiscal Mauro Perassi ha acusado a las futbolistas de abuso sexual simple agravado, ya que la acción se realizó por más de dos personas, en el contexto de un “bautismo” asociado a su llegada a primera división.

El Impactante Relato de la Víctima

La denuncia, que inicialmente fue desestimada por la fiscal Mercedes Moya debido a testimonios de otras jugadoras que no se sintieron afectadas, adquirió relevancia pública tras la exposición de la familia de la víctima. El incidente ocurrió el 21 de abril de 2023, y ha tomado un giro serio en la investigación después de las revelaciones recientes.

Un Ritual que Cruzó Límites

La adolescente, que fue promovida de la quinta categoría a la primera, relató que al finalizar un entrenamiento, fue forzada a entrar al vestuario del club en Guaymallén, Mendoza, junto a otras tres debutantes. Dentro, un grupo de diez jugadoras mayores las esperaba.

Detalles de la Iniciación

En su testimonio, la denunciante confesó que la obligaron a despojarse de su ropa superior y utilizar papeles para cubrirse el pecho. Tras recibir órdenes despectivas, incluyendo que actuara como un perro, la llevaron a las duchas en una humillante situación.

La joven relató que le introdujeron una salchicha a la fuerza en su boca y que la tocaron inapropiadamente. Se dice que fue obligada a consumir un líquido que le dieron en un preservativo, mientras sus acciones eran grabadas.

Reacciones y Consecuencias

Después de hacer públicas las acusaciones, el equipo se reunió e intentó silenciar a las víctimas al considerarlo parte del proceso del equipo. Ante esta situación, el abogado del Club Alemán informó que se abrió un sumario interno, aunque la sanción a las acusadas fue suspendida por la directiva hasta que se formalizara la imputación.

La madre de una de las imputadas negó las acusaciones, argumentando que se trató de un simple "juego" y que no hubo intención de humillación hacia la víctima.

Las Jugadoras en el Ojo del Huracán

A pesar de las acusaciones, las diez jugadoras denunciadas han seguido formando parte del club mientras se espera la resolución judicial. El abogado del club confirmó que se prohibieron rituales de bienvenida tras este incidente.

Este caso sigue desarrollándose en medio de un clima de tensión, donde se contraponen los testimonios de víctimas y supuestos agresores y donde la vida de muchos queda marcada por esta lamentable situación.