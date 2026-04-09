Liberan a cinco argentinos detenidos en Miami por robo en un shopping

El drama de cinco turistas argentinos en Miami llegó a su fin, ya que la justicia de Florida los absolvió de todas las acusaciones de robo que enfrentaban. Este desenlace trae alivio a los implicados y a sus familias, marcando el cierre de un controvertido caso.

La Detención y las Acusaciones

Los cinco hombres, originarios de Mendoza, fueron detenidos a principios de diciembre de 2025 tras ser acusados de robar productos en un shopping local, específicamente en el Dolphin Mall. Las autoridades alegaban que integraban una banda criminal dedicada a realizar robos en tiendas de lujo.

La Confirmación de la Absolución

El abogado de los detenidos, Roberto Castillo, anunció este miércoles que los cargos fueron levantados, esclareciendo que la justicia estadounidense retiró las acusaciones de forma progresiva. En diálogo con MDZ Radio, confirmó que la investigación reveló inconsistencias en los cargos iniciales.

Detalles del Caso

Los acusados, identificados como Diego Luis Xiccato (46), Mauricio Ariel Aparo-Orlando (49), Sebastián Luis Moyano (41), Juan Manuel Zuloaga-Arenas (49) y Juan Pablo Rua (45), se enfrentaban a la posibilidad de ser considerados parte de una organización delictiva. Sin embargo, el abogado destacó que, el 29 de enero, se retiraron los cargos más graves en su contra, lo que fue un primer indicio positivo en su defensa.

El Proceso Judicial

La investigación policial inició tras varias denuncias de robos en el Dolphin Mall. Los productos robados estaban valuados en aproximadamente 2.000 dólares, y pertenecían a marcas reconocidas como North Face, Tommy Hilfiger y Burlington. Según el reporte de las autoridades, uno de los grupos ingresó a un local y salió con equipaje sin pagar.

La Resolución del Caso

A medida que avanzaba el proceso judicial, el fiscal también retiró los cargos por hurto. Castillo recordó que el avance de la investigación fue clave para demostrar su inocencia, cerrándose finalmente un capítulo doloroso para las familias involucradas.