¿Dónde está tu dinero en billeteras argentinas?

La transformación de DAI a USDS marca un nuevo capítulo en el ecosistema de las finanzas descentralizadas, garantizando mayor transparencia y seguridad en cada transacción.

Un Cambio Impactante: DAI da paso a USDS

DAI, una de las stablecoins más reconocidas, cambia de nombre a USDS. Esta transformación es parte de una migración automática en relación 1:1, sin costo adicional para los usuarios y enmarcada dentro de la reestructuración del ecosistema Maker bajo el nuevo proyecto «Sky«.

La paridad de USDS con el dólar estadounidense permanece intacta, manteniendo su estatus como stablecoin confiable.

¿Por Qué Este Cambio Es Importante?

El cambio de nombre es más que una simple actualización. Alinea la marca con estándares internacionales y busca incrementar la confianza de los usuarios en un entorno regulatorio cada vez más riguroso, especialmente en Estados Unidos.

La Visión de MakerDAO

La empresa matriz, MakerDAO, ha reorganizado su estructura bajo el marco «Sky» para ofrecer mejor claridad y escalabilidad. Este nuevo enfoque promete integrar más eficazmente las soluciones disponibles y fortalecer la gobernanza en la emisión y respaldo de USDS.

Transición Sin Problemas: Lo Que Necesitas Saber

El proceso de conversión de DAI a USDS ya está en marcha en diversas exchanges. Los usuarios no necesitan realizar ninguna acción; sus saldos se transforman automáticamente. Por ejemplo, Coinbase ha establecido su ventana de migración entre el 4 y el 6 de mayo de 2026, mientras que otras plataformas como Phemex y CoinEx ya han comenzado el proceso.

Las claves del cambio de DAI a USDC

Impacto en los Usuarios de Exchanges

Los principales exchanges en Argentina, como Bitso y Lemon, están asistiendo a sus usuarios en esta transición. A partir del 9 de abril, todos los saldos de DAI en Lemon se convertirán automáticamente a $USDS, asegurando que cada DAI se transforme en 1 USDS sin necesidad de intervención.

Si bien USDS no generará rendimientos en la plataforma de Lemon, se están evaluando opciones para ofrecer rendimientos en el futuro. Por otro lado, la política de Bitso también refleja esta transición, manteniendo su enfoque en operaciones de compra, venta y custodia sin la generación de intereses.

El Futuro del Cripto en Argentina

Este movimiento no solo consolida la posición de USDS en el ámbito financiero, sino que también podría marcar el inicio de una nueva era para las finanzas descentralizadas en Argentina. La evolución de plataformas y la adaptación a nuevos estándares regulativos son claves para el crecimiento en este sector.

La stablecoin DAI pasará a llamarse USDS. ¿Cómo afecta a las tenencias de usuarios en exchanges?

A medida que la comunidad cripto se adapta a este nuevo entorno, es vital que los usuarios estén informados sobre los cambios y aprovechen las oportunidades que este nuevo marco promete ofrecer.