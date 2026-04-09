Estudio revela que Adam Back podría ser Satoshi Nakamoto

El enigma sobre la identidad del creador de Bitcoin se reaviva con nuevas afirmaciones que señalan al CEO de Blockstream como un posible candidato.

Una reciente investigación del reconocido medio estadounidense The New York Times ha dejado al descubierto detalles sorprendentes sobre la posible identidad de Satoshi Nakamoto, el enigmático creador de Bitcoin.

La revelación del New York Times

Después de un exhaustivo análisis que abarcó más de un año, el periodista John Carreyrou y su equipo han propuesto un nombre: Adam Back, un criptógrafo británico de 55 años y actual CEO de Blockstream.

Análisis estilométrico en juego

El equipo de investigación utilizó métodos de análisis estilométrico, examinando más de 134,000 publicaciones de más de 600 participantes en foros de criptografía entre 1992 y 2008. Este enfoque reveló que el estilo de Back coincidía sorprendentemente con el del “white paper” original de Bitcoin, en aspectos como el uso de guiones, ortografía británica y patrones de lenguaje característicos.

Un precursor del fenómeno Bitcoin

Adicionalmente, el informe destaca que Back fue uno de los pioneros en abordar conceptos fundamentales a Bitcoin, como sistemas de dinero electrónico descentralizado y el uso de Hashcash, años antes de que la criptomoneda fuera lanzada al público.

La reacción de Adam Back

Sin embargo, Adam Back ha desmentido categóricamente ser Satoshi Nakamoto. A través de publicaciones en redes sociales y declaraciones en entrevistas, argumentó que las similitudes son meras coincidencias atribuibles a su extensa trayectoria en el ecosistema de criptomonedas.

La importancia del anonimato

Back también enfatizó que el anonimato de Satoshi ha sido crucial para el crecimiento y desarrollo de Bitcoin como un activo descentralizado. A pesar de que se le ha considerado como un posible Satoshi en ocasiones previas, incluido análisis de fuentes independientes, el reciente artículo del New York Times representa un compendio de las teorías en torno a esta figura.

Un misterio que perdura

A pesar de este elaborado análisis, no existe evidencia concluyente que vincule a Adam Back con Nakamoto, como firmas criptográficas que lo relacionen directamente con las claves del creador de Bitcoin. La comunidad cripto sigue debatiendo este enigma, que alimenta discusiones sobre descentralización, propiedad de activos digitales y la filosofía del dinero sin intermediarios.

La posible revelación de la identidad detrás de Satoshi Nakamoto podría tener implicaciones significativas, desde lo simbólico hasta lo regulatorio, aunque muchos creen que Bitcoin ha madurado más allá de la necesidad de conocer a su creador.