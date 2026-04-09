Milei se reúne a puertas cerradas con Nahuel Gallo en Casa Rosada

El Presidente Javier Milei recibió a Nahuel Gallo, el gendarme argentino que pasó 448 días detenido en Venezuela. Este encuentro, cargado de simbolismo, se llevó a cabo en Casa Rosada y duró casi dos horas, aunque la información sobre su contenido sigue siendo escasa.

Los preparativos en el corazón del gobierno comenzaron a media tarde, cuando se implementó un extenso operativo de seguridad en el Patio de las Palmeras. Esta medida buscó controlar el acceso y evitar filtraciones antes de la reunión, que había sido postergada en múltiples ocasiones sin explicaciones oficiales.

Una Reunión Esperada

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue la primera en llegar al Salón de Bustos, seguida de otros funcionarios clave como la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller, Pablo Quirno. Este encuentro marcó el primer contacto directo entre Milei y Gallo desde su regreso a la Argentina el 1° de marzo.

A puertas Cerradas y con Hermetismo

La reunión se desarrolló a puertas cerradas, lejos de las cámaras y el bullicio mediático. Casi a las 18:43, los funcionarios salieron del despacho presidencial con sonrisas y abrazos, pero sin hacer declaraciones ante la prensa. Allí se acentuó un clima de reserva respecto a los temas tratados.

Silencio Oficial sobre el Encuentro

El Gobierno se mantuvo en silencio sobre el contenido de la conversación. Aunque se comenzaron a difundir algunas fotos del encuentro pasadas las 19, los detalles sobre lo discutido permanecen en la penumbra.

Un Regreso Espereado y Planificado

La reunión fue finalmente concretada tras semanas de espera. Desde marzo, se había enfatizado la necesidad de que Gallo priorizara su reencuentro familiar antes de dialogar con el Presidente. La Asociación del Fútbol Argentino facilitó su regreso mediante un vuelo especial, en medio de tensiones políticas.

Controversias y Malentendidos

Durante el mes anterior, Bullrich denunció un «intento de apropiación» por parte de la AFA, mencionando que Gallo no estaba al tanto de quiénes lo ayudaban a regresar. Montesoliva también confirmó que el gendarme había recibido la llamada del presidente de la AFA, lo que generó confusión sobre el papel de esta organización en su liberación.

Impacto Político y Diplomático

La liberación de Gallo no solo marcó el fin de su detención, sino que también tensó las relaciones entre Argentina y el régimen de Nicolás Maduro. Su regreso fue el resultado de intensas gestiones diplomáticas, y su caso ha destacado la complejidad de las relaciones internacionales en la actualidad.

Regreso a casa y Reconocimiento Público

Tras su liberación, Gallo fue recibido en el Aeropuerto de Ezeiza por autoridades gubernamentales y, días después, ofreció una emotiva conferencia de prensa donde relató sus experiencias en el penal de Caracas. En su regreso a Catamarca, fue recibido por el gobernador Raúl Jalil y se pronunció en favor de los presos políticos en Venezuela, recordando a otros argentinos que aún continúan detenidos.

Recibimiento y Reconocimiento en la AFA

El 27 de marzo, Gallo fue homenajeado durante un partido amistoso de la selección argentina en La Bombonera, donde recibió una camiseta y una plaqueta conmemorativa, un gesto que resalta el impacto social y emocional de su experiencia.