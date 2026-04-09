Mercados rebosan optimismo: Acuerdo EEUU-Irán impulsa acciones y hunde el petróleo

El optimismo se apodera de los mercados internacionales tras la reciente tregua entre Estados Unidos e Irán, generando un repunte significativo en acciones, bonos y criptomonedas.

Una ola de confianza ha comenzado a inundar los mercados globales, impulsando un repunte notable en las acciones y bonos tras el anuncio de un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán. El petróleo, que experimenta su mayor caída en seis años, se cotiza alrededor de los 93 dólares por barril, aliviando así las temores de una crisis energética que podría provocar un incremento en la inflación.

El Impacto en los Índices Bursátiles

El rebote en el apetito por el riesgo llevó al S&P 500 a una recuperación del 2.5%, mientras que el índice Nasdaq tuvo un aumento del 3.3%. El índice Dow Jones también se incrementó en un 2.9%, mostrando un panorama optimista en el mercado accionario. Las aerolíneas, que habían sido afectadas por el temor a un aumento en los precios del combustible, experimentaron un aumento significativo en sus acciones.

El Estrés del Mercado y su Relajación

El índice de volatilidad de Wall Street, conocido como VIX, ha caído a niveles que no se veían desde antes del inicio del conflicto. Al mismo tiempo, el dólar ha retrocedido frente a la mayoría de las monedas principales, lo que refleja un alivio generalizado en los mercados.

Cambios en Criptomonedas

Las criptomonedas también han sentido el efecto positivo de este ambiente optimista. El bitcóin ha superado la marca de los 72,000 dólares, con un crecimiento del 4.4%. Esta tendencia ha revitalizado el interés en activos digitales, que han comenzado a atraer a nuevos inversores.

Detrás del Acuerdo de Alto el Fuego

Poco antes de que se cumpliera el plazo establecido por el presidente Donald Trump para que Irán aceptara un alto el fuego, se anunció una tregua de dos semanas. A pesar de algunos reportes de hostilidades, la noticia del acuerdo ayudó a mitigar las preocupaciones sobre un colapso económico global.

Trump ha comentado sobre un posible «cambio de régimen» en Irán, sugiriendo que la administración estadounidense está abierta a discutir el alivio de sanciones contra el país, siempre que no haya avances en su programa nuclear.

Desempeño de Bonos y Commodities

En el ámbito de los bonos, la rentabilidad de los bonos del Tesoro a 10 años cayó a un 4.25%, mientras que su equivalente alemán descendió a 2.91%. En el mercado de materias primas, el crudo West Texas Intermediate experimentó un descenso del 17% en su cotización.

Por su parte, el oro, un activo refugio, subió un 1.7% a 4,786.77 dólares la onza, lo que también refleja un cambio en la percepción de riesgo en los mercados.