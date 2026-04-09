Caen los precios del petróleo y gas tras el alto el fuego entre EE.UU. e Irán

Un nuevo acuerdo entre Estados Unidos e Irán promete reactivar el flujo de energía, generando una drástica reducción en los precios del petróleo y gas. ¿Qué implica esto para el mercado global?

Los precios del petróleo y el gas natural han experimentado un desplome notable tras alcanzar un alto el fuego de dos semanas, negociado entre Estados Unidos e Irán, que busca frenar el conflicto militar en la región. Este acuerdo incluye la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz, vital para el tránsito energético mundial.

Impacto Inmediato en el Mercado Energético

El crudo Brent vio caer su valor hasta un 16%, estabilizándose alrededor de 95 dólares por barril. Por su parte, los futuros de gas natural en Europa sufrieron una de sus mayores caídas en más de dos años, disminuyendo hasta 20%. Esta baja también se refleja en productos refinados, como el diésel, que habían sido factores claves en la inflación global.

Expectativas para el Tránsito en Ormuz

La clave estará en la rapidez de la reactivación del tránsito por el estrecho de Ormuz, que representa aproximadamente una quinta parte de los suministros mundiales de petróleo y gas natural. La interrupción prolongada de estos flujos ha llevado a un repunte histórico en los precios del crudo físico, forzando al mundo a utilizar sus reservas para hacer frente a la escasez.

Predicciones de los Expertos

Según Jason Schenker, presidente de Prestige Economics LLC, “volver a precios por debajo de 80 dólares por barril requerirá un evento excepcional”. Sin embargo, advierte que cualquier contratiempo en las negociaciones podría disparar nuevamente los precios por encima de 100 dólares.

Reapertura con Cautela

Los propietarios de buques en Asia, Medio Oriente y Europa han recibido con alivio la noticia de la posible reapertura de Ormuz, aunque con precaución. Los primeros buques que intentaron navegar desde el golfo Pérsico se dirigen hacia las islas iraníes de Larak y Qeshm. Sin embargo, “el comercio en la región no se reanudará de inmediato”, advierte Neil Roberts, experto en seguros marítimos.

Factory Desafíos en la Producción Energética

Aún con la reactivación del tránsito, la recuperación de los suministros energéticos no será instantánea. La producción ha disminuido considerablemente en varios campos de petróleo y gas, con refinerías que han cerrado o reducido su actividad. Wood Mackenzie estima que la normalización requerirá semanas, particularmente para QatarEnergy, que podría tardar hasta agosto en reacondicionar sus unidades operativas.

Diálogos para la Paz Energética

El presidente estadounidense Donald Trump anunció la colaboración de EE. UU. para resolver la congestión en la vía marítima, con la promesa de que se celebrará una reunión entre delegados de Estados Unidos e Irán en Islamabad. Este encuentro, mediado por Pakistán, también tratará un “acuerdo concluyente” sobre tarifas de tránsito por Ormuz.

Condiciones de la Tregua

El acuerdo implica que Irán coordinará la seguridad de los tráficos con su ejército. Aunque Israel ha aceptado la tregua, ha aclarado que el Líbano queda excluido de estas negociaciones.

Volatilidad del Mercado Energético

El mercado ha reaccionado ante la noticia, con caídas significativas en los futuros del crudo, como se observa en el petróleo de Abu Dabi, que disminuyó hasta 19%, marcando su mayor descenso desde su lanzamiento en 2021. Los expertos advierten que el restablecimiento de los volúmenes de petróleo dependerá en gran medida de la durabilidad de este alto el fuego.