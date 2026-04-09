Protesta de transportistas de granos bloquea puertos y frena exportaciones

La reciente escalada del precio del gasoil, impulsada por el conflicto en Medio Oriente, ha desencadenado una serie de protestas y bloqueos que afectan gravemente el transporte de granos en Argentina, especialmente en la provincia de Buenos Aires.

El aumento del 25% en el precio del gasoil provocó que camiones con granos se detuvieran en su camino hacia diversos puertos. Las protestas no solo se limitan a Buenos Aires, sino que también se extendieron a provincias como Córdoba y La Pampa, generando tensión entre transportistas y productores.

Impacto en el Transporte de Cargas

Las principales cámaras de transportistas, como Fadeeac, Catac y Fetra, han solicitado un incremento en la tarifa de referencia de entre el 13% y el 15%. Sin embargo, esta propuesta fue rechazada en una reunión reciente con las organizaciones de productores y la Federación de Acopiadores.

Aumento de Costos Acelerado

Durante marzo, los costos del transporte de cargas aumentaron un 10,15%, lo que representa un incremento acumulado del 15% en el primer trimestre de 2026 y un notable 48% en el último año. El combustible representa el 35% de la estructura de costos de los fletes, dejando a los transportistas en una situación precaria para negociar tarifas.

“Los transportistas están en una posición muy débil. En muchos casos, las tarifas finales se sitúan por debajo de la referencia, con dadores de carga aceptando valores que incluso rondan el 70%”, declaró Cristian Sanz, presidente de Fadeeac.

Protestas y Bloqueos en Puertos

La tensión ha llevado a que camioneros autoconvocados bloqueen las entradas de puertos, provocando la paralización del transporte de granos, especialmente en Quequén y Bahía Blanca. Fernando Rivara, presidente de la Federación de Acopiadores, comentó que el conflicto se ha agudizado debido a la discrepancia en las demandas de aumento de tarifas.

“Mientras los transportistas piden un aumento del 15%, nosotros ofrecemos un 10% para revisar posteriormente, tomando en cuenta la situación del gasoil”, indicó Rivara. Además, se espera que el reciente descenso del 9% en el precio del combustible por parte de Axion motive a otras petroleras a seguir su ejemplo.

Consecuencias para la Industria Agrícola

La crisis de transporte también está afectando a la industria. Luis Zubizarreta, vicepresidente de la Cámara de Puertos Privados Comerciales, subrayó que la situación está complicando a productores, transportistas e industrias, acumulando barcos en los puertos y afectando los contratos de exportación.

“Los costos de espera son altos y Argentina corre el riesgo de perder reputación como proveedor confiable”, concluyó Zubizarreta, reflejando la gravedad de la situación.