Sin antecedentes médicos, sufre paro cardiorrespiratorio en casa: investigan a su madre

La conmoción recorre Comodoro Rivadavia tras la repentina muerte de un niño de 4 años, quien perdió la vida el domingo pasado, un evento que ha desatado tensiones familiares y que ahora se encuentra bajo investigación.

El fatal desenlace

El pequeño Ángel comenzó a presentar problemas respiratorios en la mañana del domingo de Pascuas. A pesar de los esfuerzos médicos, el diagnóstico fue desalentador: sufrió un paro cardiorrespiratorio. Fue trasladado en condiciones críticas al Hospital Regional, donde falleció poco antes de la medianoche, dejando a su familia sumida en la incertidumbre.

Investigaciones en curso

La situación se complicó cuando la Policía realizó un allanamiento en la vivienda de la madre biológica del niño y su pareja, quien enfrenta serias acusaciones de violencia. Se reportaron altercados en la Fiscalía entre la madre y el padre del niño, lo que refleja el clima de tensión familiar que rodea a este trágico acontecimiento.

Detalles de la atención médica

Ángel fue llevado al hospital en estado crítico, y aunque los médicos intentaron reanimarlo, él nunca logró recuperar completamente su respiración. Según el jefe de Pediatría del centro médico, el pequeño se mantuvo en condiciones críticas y no mostró signos de recuperación durante su estancia en terapia intensiva.

Conflictos familiares

Lorena Andrade, actual pareja del padre de Ángel, lanzó acusaciones contra la madre biológica, quien según su relato, había abandonado al niño cuando tenía un año y medio. A pesar de que había una audiencia programada para discutir la revinculación de Ángel con su madre, la situación se tornó más compleja tras su trágica muerte.

Reflejos de una compleja relación

Durante los últimos meses, la madre biológica había impuesto restricciones que impedían al entorno de Ángel acercarse a él. Según amigos y familiares de Lorena, las tensiones aumentaron al punto de que se sugirió que el actual pareja de la madre consideraba al niño un estorbo.

Expectativas sobre la causa de la muerte

Aún se desconocen las causas exactas que llevaron a la muerte del pequeño. El médico informó que el cuerpo sería sometido a autopsia para determinar los detalles necesarios. Además, aseguró que no había signos de violencia en la historia clínica de Ángel y que supuestamente se encontraba en un estado de salud aceptable justo antes del evento fatal.

El desenlace de este caso ha dejado a la comunidad en estado de shock, mientras la investigación continúa para aclarar las circunstancias que rodearon la muerte de Ángel.