Almada: «Un intendente de adorno; no podemos legislar para agradar al gobernador»

La Legislatura de Córdoba se prepara para discutir un proyecto que pretende prohibir la actividad de limpiavidrios y establecer nuevos parámetros para los cuidacoches. Esta propuesta surge en un contexto de creciente debate sobre el uso del espacio público y el aumento de conflictos en las calles.

Iniciativa que Genera Controversia

En la tarde de este miércoles, la Legislatura abordará un controvertido proyecto de ley que busca prohibir la actividad de limpiavidrios en toda la provincia de Córdoba. Además, se plantean nuevas condiciones para los cuidacoches, conocidos como “naranjitas”. La propuesta ha reavivado el debate sobre el uso del espacio público y las tensiones en la vía pública.

Una Crítica a la Ley Propuesta

Nancy Almada, líder del Frente Cívico, ha expresado su desaprobación hacia esta iniciativa, calificándola de «redundancia absurda». En una entrevista con Punto a Punto Radio, argumentó que ya existen suficientes normas, tanto en ordenanzas municipales como en la Constitución provincial, lo que hace innecesario promulgar una nueva ley.

Responsabilidad Municipal en el Espacio Público

Almada también enfatizó que la regulación del espacio público es competencia de los municipios. Criticó la gestión local, afirmando: “El problema es la ausencia real del intendente”. Su postura fue directa: “Tenemos un intendente de adorno, porque no cumple con su responsabilidad”. Esta crítica pone de relieve la falta de acción a nivel municipal en el manejo de estos temas.

Implicancias de la Nueva Ley

La dirigente cuestionó la efectividad de la ley en caso de ser aprobada, sugiriendo que podría trasladar la carga a las fuerzas policiales. “Tendremos a la policía, con pocos efectivos, persiguiendo naranjitas”, resaltó. Esto plantea una preocupación sobre las prioridades en la labor policial: “Mientras tanto, los barrios vulnerables quedarán sin vigilancia”, advirtió, sugiriendo que el enfoque debería estar en la seguridad pública y otras funciones esenciales.

Cooperativas y Regulaciones Precedentes

Almada también remarcó que ya existía un esquema de cooperativas para regular la actividad de los “naranjitas”, según regulaciones anteriores que no se aplicaron adecuadamente. “La ley no aporta nada nuevo, ya que repite lo que decía la ordenanza anterior”, argumentó, haciendo énfasis en la necesidad de cumplir con la legislación existente.

Prioridades Legislativas: Más Allá del Debate Actual

Finalmente, Almada llamó a centrar la discusión legislativa en problemáticas que realmente impactan a la sociedad, como la seguridad, los salarios de los docentes y la situación de la salud y la discapacidad en Córdoba. “No podemos legislar para la foto ni para los likes del gobernador”, sentenció, subrayando la urgencia de abordar temas cruciales.