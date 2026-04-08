Fallecimiento del niño Ángel: Fiscalía investiga las causas

Un desafortunado suceso ha conmocionado a la comunidad al involucrar la muerte de un pequeño de apenas 4 años. Las autoridades judiciales están en plena investigación para esclarecer las circunstancias del hecho.

En la tarde del miércoles, los fiscales Cristian Olazabal y Facundo Oribones iniciaron diversas medidas judiciales tras recibir una denuncia del padre del menor ante el Ministerio Público Fiscal. La gravedad del caso ha llevado a las autoridades a actuar con rapidez.

Primeras acciones de investigación

Desde la Fiscalía se comunicó que se están llevando a cabo las primeras diligencias con la intervención del Cuerpo Interdisciplinario Forense. Estas acciones están orientadas a determinar la causa de la muerte del niño y la posible responsabilidad de alguna persona en este trágico suceso.

Apoyo a la familia afectada

El padre de la víctima, que ha sido asistido por el Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito, ya ha tenido contacto con el equipo de investigación asignado al caso. Este apoyo es fundamental en momentos tan difíciles para la familia.

Expectativa de respuestas

Las autoridades continúan trabajando arduamente para proporcionar respuestas a la comunidad y, sobre todo, para garantizar que se haga justicia en este doloroso episodio. La fiscalía enfatiza que cada detalle es crucial en la búsqueda de la verdad.