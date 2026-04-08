Carlos Maslatón: ‘El colapso económico y la decadencia del Gobierno son evidentes’

El analista financiero Carlos Maslatón no escatima críticas hacia la gestión de Javier Milei, asegurando que el plan económico se encuentra en un evidente colapso, lo que podría desencadenar un clima de tensión social.

El reconocido analista Carlos Maslatón ha expresado serias preocupaciones sobre el rumbo económico que está tomando el país bajo el liderazgo de Javier Milei. En recientes declaraciones, enfatizó que la administración enfrenta un periodo de decadencia alarmante.

El Plan Económico en Crisis

Durante su intervención en el programa “Duro de Domar” de C5N, Maslatón afirmó: “Ya el plan económico está colapsando, y siempre que colapsa, la economía real se ve afectada”. Este colapso viene acompañado de crecientes denuncias sobre corrupción, que han generado una profunda decepción moral entre los ciudadanos que creían en un cambio significativo.

El analista sostiene que la situación se agrava por un atraso cambiario que perjudica la producción nacional. “El tipo de cambio artificial ha hecho que el país sea carísimo, lo que destruye la economía real”, explicó, subrayando cómo las medidas adoptadas han llevado a un incremento del coste de vida.

¿Un Manejo Deficiente?

La crítica se extiende a la gestión del actual ministro de Economía, Luis Caputo. Maslatón cuestiona: “Caputo se enfoca únicamente en el rendimiento de los pesos frente al dólar, como si fuera un corredor de bolsa”. Este enfoque, según él, ignora el bienestar real de la economía y podría llevar a un ciclo de endeudamiento y emisión monetaria incontrolada.

Escándalos de Corrupción y su Impacto

Maslatón también abordó el tema de la corrupción y cómo esto afecta la percepción del oficialismo. Asegura que “los escándalos impactan duramente en su base electoral”, y advierte sobre la degradación moral que puede llevar a una pérdida de confianza irreversible entre los votantes.

Descontento Social en Aumento

El clima social, según el analista, se torna más tenso cada día. “La gente se está decepcionando”, dijo, aludiendo a la posibilidad de un estallido social similar al de 2001. Aunque aclara que no prevé violencia, reconoce que hay un descontento latente que podría manifestarse.

La Intolerancia del Presidente

Finalmente, Maslatón analizó la actitud del presidente Javier Milei frente a las críticas. A su juicio, el mandatario padece “la enfermedad de la intolerancia” y no acepta ser contradicho, lo cual podría ser un obstáculo para una gestión efectiva.