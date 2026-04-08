Recoleta: Buenos Aires Lanza Nuevo Hub Turístico

La Ciudad de Buenos Aires acaba de estrenar un espacio innovador en Recoleta, diseñado para potenciar la experiencia de turistas y profesionales del sector. Un hub que promete transformar la forma en que se vive el turismo en la capital argentina.

La Administración de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires ha inaugurado un moderno Hub en Recoleta, un punto de encuentro estratégico para la gran cantidad de turistas que visita esta emblemática zona. El hub no solo ofrecerá asesoramiento a los visitantes, sino que también será un espacio de colaboración para profesionales del turismo, centralizando diversas instituciones como el Ente de Turismo, la Policía Turística, y más.

El evento inaugural fue presidido por Valentín Díaz Gilligan, presidente del Ente de Turismo, y Hernán Lombardi, ministro de Desarrollo Económico. Durante su discurso, Díaz Gilligan enfatizó la importancia histórica de la iniciativa: “Hoy es un día que marca un hito para quienes trabajamos en el turismo de la Ciudad”. Destacó cómo este nuevo espacio representa un avance significativo en la organización del sector, que anteriormente funcionaba en ubicaciones dispersas.

Un Espacio Integral para el Turismo

“La nueva casa del turismo de Buenos Aires está diseñada para albergar todos los organismos relacionados con el sector”, compartió Díaz Gilligan. Este espacio incluye un centro de atención al público, donde se proyectan las estrategias de desarrollo turístico para recibir tanto a visitantes nacionales como internacionales. La ubicación elegida en la Recoleta, una zona con alto flujo turístico, hace de este hub el lugar ideal para los turistas que desean explorar la ciudad.

“Hemos rescatado un inmueble patrimonial que había estado deshabitado por años debido a un incendio”, añadió Lombardi. La restauración no solo conserva la historia del edificio, sino que también se adapta a las dinámicas actuales del turismo, favoreciendo la colaboración entre los sectores público y privado.

Horarios y Servicios del Nuevo Hub

El Centro de Atención al Turista se localiza en Junín 1940, justo al lado del Centro Cultural y la Basílica del Pilar. Ofrece atención al público de lunes a viernes de 10 a 17. También cuenta con un centro en Retiro, situado en Av. Dr. José María Ramos Mejía 1560-1556, que opera de lunes a viernes de 8 a 15, extendiendo su horario los fines de semana y feriados de 8 a 17.

El Hub de Turismo pone de relieve la importancia de diversos eventos, el turismo deportivo y la gastronomía, consolidando a Buenos Aires como un líder en la organización de eventos internacionales por más de una década.