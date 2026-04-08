Próximos estrenos argentinos en Netflix: Yiya Murano, Envidiosa 4 y Moria

La plataforma de streaming ha desvelado su ambicioso plan para el cine y la televisión en Argentina, con una variedad impresionante de estrenos programados hasta 2027 que prometen deleitar al público local.

Un Anuncio Estratégico para el Futuro Audiovisual

Netflix reafirma su compromiso con la producción local y presenta una hoja de ruta audaz para la industria audiovisual argentina, incluyendo una gama de contenidos que van desde ficciones originales hasta documentales biográficos. Este ambicioso plan tiene como meta la inclusión de diversas voces y perspectivas en sus producciones, manteniendo la esencia cultural de Argentina.

Estrellas y Talento Local en el Centro de la Escena

El lanzamiento inicial contará con obras muy esperadas como el documental Yiya Murano: Muerte a la hora del té y la cuarta temporada de Envidiosa, además de la biografía ficcionada Moria, que narra la vida de la icónica Moria Casán. Estas producciones destacan por la participación de renombrados directores y actores argentinos.

Estrenos Destacados para el 2026

La anticipación crece con el primer gran estreno del documental Yiya Murano: Muerte a la hora del té, programado para el 23 de abril de 2026. Este trabajo, guiado por Alejandro Hartmann, explorará la vida de una de las figuras más controversiales del país.

El Regreso de Ficciones Queridas

La serie Envidiosa marcará su regreso el 29 de abril con su cuarta y última temporada, cerrando la historia de Vicky de manera sorprendente. Los fanáticos podrán disfrutar de nuevos conflictos que definen su evolución.

Producciones Innovadoras para el 2027

Las expectativas continúan en el 2027, con el desarrollo de la esperada segunda temporada de El Eternauta. Además, se planea el lanzamiento de El futuro es nuestro, basado en la novela de Philip K. Dick, y una comedia negra titulada Crimen desorganizado, que promete atraer audiencias diversas.

Animación y Cine Político También en la Agenda

Una emocionante adaptación de Mafalda tendrá lugar bajo la dirección del reconocido Juan José Campanella, mientras que el cine político cobrará vida con una nueva obra de Santiago Mitre que aborda la resistencia civil en un periodo crítico de la historia argentina.

Documentales que Marcan la Diferencia

Además de las narrativas ficcionadas, Netflix tiene previsto lanzar el documental Perfecta: La voz de Silvina Luna, ofreciendo un vistazo profundo a la vida de la actriz a través de material inédito. Este enfoque retrata un compromiso real con la diversidad de historias y experiencias en la pantalla.