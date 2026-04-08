Un asesino en serie confiesa haber matado a 8 mujeres y aterra a Nueva York

Rex Heuermann: La Impactante Confesión de un Asesino en Serie

Un tribunal de Long Island fue testigo de una declaración desgarradora que cierra un caso que había mantenido en vilo a la comunidad durante años. Rex Heuermann, un arquitecto de 62 años, admitió el asesinato de ocho mujeres en un juicio que ha capturado la atención del país.

La saga de horror que sacudió Long Island culminó este miércoles en el tribunal del condado de Suffolk, donde Rex Heuermann, un hombre de 1,93 metros de altura, se presentó con un traje negro, y confesó haber asesinado a ocho mujeres en un desgarrador testimonio que dejó a muchos con el corazón en la garganta.

Heuermann Confiesa: Detalles Escalofriantes

Con una expresión inexpresiva, Heuermann respondió a las preguntas del juez Timothy Mazzei, admitiendo que estranguló y desmembró a cada víctima antes de abandonar sus restos en las playas de Long Island. Al ser interrogado, solo murmuró «sí» a cada una de las acusaciones, sin atreverse a mirar a los familiares de las víctimas presentes en la sala, quienes contenían el llanto.

Un Misterio de Más de Una Década

Las familias habían esperado más de diez años por respuestas, ya que la resolución de estos horrendos crímenes tomó un tiempo que muchos consideraron demasiado largo. «Todo el mundo tenía una teoría», comentó Sandra Symon, compañera de secundaria de Heuermann, quien recordó cómo el tema era una constante en las conversaciones del vecindario.

La Captura de un Asesino

El arresto de Heuermann se produjo en 2023, en su hogar de Massapequa Park, un suburbio tranquilo que esconde este oscuro secreto. La policía del condado de Suffolk lo detuvo tras vincularlo con los asesinatos mediante pruebas de ADN encontradas en una caja de pizza. A pesar de haber sido acusado inicialmente de asesinar a siete mujeres, el miércoles se declaró culpable de un octavo homicidio que ocurrió en 1996. El caso comenzó a cobrar notoriedad en 2010, cuando se encontraron varios restos humanos en la playa de Gilgo.

Confirmación de los Crímenes

Heuermann finalmente admitió haber asesinado a Melissa Barthelemy, Megan Waterman, Amber Costello, Maureen Brainard-Barnes, Jessica Taylor, Valerie Mack, Sandra Costilla, y Karen Vergata. Se cree que todas eran trabajadoras sexuales en el momento de sus muertes.

Un Juego de Sombra y Justicia

Durante su breve comparecencia, Heuermann ofreció pocos nuevos detalles, afirmando que atraía a sus víctimas con la promesa de dinero antes de cometer los crímenes. John Ray, abogado de las familias afectadas, describió a Heuermann como «frío como el hielo», sin un destello de remordimiento en su rostro. Recibirá múltiples cadenas perpetuas, que serán impuestas formalmente en la audiencia del 17 de junio. La sala de tribunal fue testigo también de la presencia de su exesposa, Asa Ellerup, quien, al salir, expresó su dolor al pensar en las familias de las víctimas.

La Comunidad en Shock

En Massapequa Park, un vecindario rodeado de casas bien cuidadas, la vida ha continuado, aunque el eco de este oscuro capítulo permanece. Los residentes han expresado su deseo de dejar atrás este horror, señalando que, aunque los titulares sobre el «asesino de Gilgo Beach» han disminuido, la comunidad todavía lidiará con el impacto de este crimen durante mucho tiempo.

La Larga Espera por Justicia

A medida que los familiares de las víctimas reflexionan sobre el dolor prolongado, muchos cuestionan por qué se tardó tanto en buscar justicia. A lo largo de la investigación, la atención al caso parece haber sido insuficiente, dado que las víctimas eran trabajadoras sexuales. La indignación sigue viva en la comunidad, que exige un reconocimiento de la dignidad de cada vida perdida.