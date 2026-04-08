Grabois alza la voz en el debate por la ley de glaciares: ‘Están envenenando a nuestros jóvenes’

El diputado Juan Grabois lanzó un contundente discurso en la Cámara de Diputados, denunciando que la reforma actual de la Ley de Glaciares favorecería la minería y amenazaría los recursos hídricos del país.

Durante el debate sobre la reforma de la ley de glaciares, Juan Grabois, representante del bloque Unión por la Patria, expresó su oposición y alertó sobre las posibles consecuencias ambientales. En su intervención, afirmó: “el único objeto de esta ley es abrir la puerta a la minería en los glaciares”.

El impacto de la minería en el agua

Grabois utilizó una metáfora contundente para ilustrar su postura: “Esta ley es como poner a Yiya Murano en el tanque de agua de tu casa. Ellos van a poner cianuro en el agua que consumen nuestros niños”. Además, añadió que con esta reforma, se hipotecaría el futuro de la nación.

Un discurso cargado de críticas

El diputado también caracterizó la reforma como una “ley terraplanista”, argumentando que sus fundamentos científicos son tan falsos como las hipotecas de Adorni o la criptomoneda de Milei. Grabois destacó que se está promoviendo un entorno propenso a la corrupción en las provincias: “Lo que buscan es corromper a los gobernantes”, declaró.

Cuestionamientos legales

Grabois subrayó la inconstitucionalidad de esta reforma, señalando que entra en conflicto con leyes nacionales y tratados internacionales. Hizo referencia al artículo 41 de la Constitución Nacional, que establece el deber de defender el medioambiente, afirmando que esta reforma viola ese mandato.

La división en el debate legislativo

Este discurso se desarrolló en un marco de tensiones en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo, respaldado por provincias mineras, busca avanzar con la reforma. La propuesta pretende reducir la protección actual de zonas glaciales, permitiendo nuevas actividades productivas, principalmente en la minería.

Posturas antagónicas

Los defensores de la reforma alegan que no afectará la protección de los glaciares y que la provisión de agua no está en peligro. En contraposición, los críticos del proyecto advierten que esta reforma podría ser judicializada por considerarla inconstitucional y perjudicial para la conservación ambiental.

El futuro de la ley actual

La ley de glaciares vigente, implementada en 2010, asegura la protección total del ambiente glaciar y periglacial, dado que es considerado una reserva estratégica de recursos hídricos. La reforma propuesta sugiere que dicha protección se aplique “hasta tanto” se lleven a cabo estudios técnicos que verifiquen las áreas que efectivamente cumplen con esta función hídrica.

Con estas modificaciones, se busca permitir inversiones mineras en zonas no consideradas reservas, con potenciales beneficios de hasta 20.000 millones de dólares en nuevos proyectos.