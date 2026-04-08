Jorge Asís critica: «Milei ha cometido graves errores evidentes»

El reconocido periodista Jorge Asís no escatimó en palabras al evaluar la administración de Javier Milei, señalando fallas notorias y cuestionando la efectividad de sus planes económicos.

Análisis de la Actualidad Política y Económica

Asís enfatizó que el presidente «ha cometido muchas chambonadas, claras y evidentes» en su dirección política y económica. Durante una reciente entrevista, destacó que los errores no son menores y pueden tener repercusiones graves.

El Escenario Libertario en Discusión

En su columna «La chiquilinada de monetizar la presidencia», publicada en PERFIL.COM, el escritor abordó las complicaciones de la gestión actual. Según él, la implicación de figuras políticas en causas judiciales, como lo demuestra el caso de Cristina Fernández de Kirchner, plantea un panorama preocupante. «Cuando entras en Comodoro Py, es un problema», advirtió Asís.

Libra y ANDIS: Un Caos en el Aire

Asís describió la situación con el tema Libra como «compleja», reconociendo que la sociedad apenas tiene claridad sobre el asunto, aunque siente que hay un trasfondo confuso. A su vez, mencionó que la crisis se agudiza con el escándalo de ANDIS, resaltando el impacto que tiene cuando “ya te cantan en las hinchadas o en el subte”.

Un Diagnóstico Claro: “La Economía no Funciona”

El analista político no dudó en afirmar que «lo que no funciona verdaderamente es la economía». Destacó que los logros comunicados por el gobierno son, en su opinión, meramente políticos y no reflejan avances en lo económico.

Realidades Duras

Asís subrayó que la situación económica se sostiene sobre «mitos», cuestionando la afirmación de que 15 millones de argentinos han sido sacados de la pobreza: “mentira. No sacó absolutamente nada”, concluyó, dejando claro que la crítica frontal hacia el gobierno no hará más que resaltar la urgencia de abordar la realidad económica del país.