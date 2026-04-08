Morgan Stanley lanza un ETF de Bitcoin más económico que BlackRock

Con un costo gestionado sorprendentemente bajo, Morgan Stanley lanza su propio ETF de bitcoin, desafiando el dominio de BlackRock en el sector. ¡Descubramos todos los detalles!

Morgan Stanley ha marcado un hito en el ámbito de los criptoactivos al lanzar su primer fondo cotizado en bolsa (ETF) de bitcoin al contado.

Este nuevo producto, denominado Morgan Stanley Bitcoin Trust, comenzó a operar con el ticker MSBT.

Con este lanzamiento, la firma se convierte en el primer gran banco comercial en ofrecer un ETF de bitcoin, lo que representa un giro significativo en la industria financiera.

Esta decisión posiciona a Morgan Stanley como un competidor directo de titanes como BlackRock, que había dominado este segmento hasta ahora.

La entrada del banco al ecosistema cripto fue impulsada por un cambio en la normativa de los Estados Unidos, que ha permitido a las instituciones integrar activos digitales en sus balances.

En particular, la Oficina del Contralor de la Moneda facilitó estas operaciones, abriendo un abanico de oportunidades para el sector financiero.

Competencia Innovadora en los ETF de BTC al Contado

Un aspecto clave de la estrategia de Morgan Stanley es el costo de su nuevo producto, diseñado para ser competitivamente atractivo.

El MSBT ofrece una comisión anual de gestión de solo 0,14%, la más baja registrada entre los ETF de bitcoin al contado.

Este nivel de tarifas coloca al MSBT por debajo del iShares Bitcoin Trust (IBIT) de BlackRock, que impone una comisión de 0,25%.

Actualmente, el mercado cuenta con 12 ETF de bitcoin al contado, dominados hasta ahora por IBIT, que acumula alrededor de u$s53.000 millones en activos bajo gestión.

No obstante, la entrada de un jugador tan potente como Morgan Stanley podría alterar el equilibrio competitivo y captar la atención de nuevos inversores institucionales.

Analistas pronostican que el nuevo fondo podría alcanzar u$s5.000 millones en activos en su primer año, generando un volumen cercano a u$s30 millones desde su debut.