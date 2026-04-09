Más de 254 muertos tras intensos bombardeos de Israel en Líbano

Las recientes ofensivas de Israel han marcado el ataque más devastador en Líbano desde el inicio del conflicto con Hezbollah, cobrando la vida de al menos 254 personas y dejando a 837 heridas. Este asalto ha suscitado advertencias de funcionarios iraníes sobre la posible ruptura de la tregua acordada con Estados Unidos.

Las fuerzas aéreas israelíes llevaron a cabo un ataque sorpresa que devastó varios edificios en el centro de Beirut, llenando el cielo de humo y escombros. La agresión estuvo dirigida fundamentalmente a los sitios militares de Hezbollah, con más de 100 objetivos bombardeados a lo largo de Líbano.

Impacto Devastador en Beirut

Las calles de la capital libanesa se vieron inundadas de automóviles destrozados y las llamas consumían edificios, mientras los equipos de rescate luchaban por sofocar los incendios. La oficina del primer ministro israelí aclaró que la tregua de dos semanas no aplicaba a Líbano, a pesar de lo que se había comunicado previamente por parte de un mediador:

Reacción Internacional y Crisis Humanitaria

Las llamadas para donaciones de sangre se multiplicaron en hospitales, mientras el departamento de salud pedía a la población desocupar las calles para facilitar el paso de ambulancias. Testigos han compartido imágenes desgarradoras de niños cubiertos de escombros a través de las redes sociales.

La Respuesta del Gobierno Israelí

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó que el objetivo era cambiar la realidad en Líbano y eliminar las amenazas hacia el norte de Israel, advirtiendo directamente al líder de Hezbollah. Katz enfatizó que los dos conflictos, el de Irán y el de Líbano, eran distintos, pero interconectados.

Desplazamiento y Miedo en la Población

Los habitantes de Beirut expresaban su pánico, cuestionando a dónde podían huir asumiendo que toda la nación estaba bajo fuego. Las advertencias de Hezbollah instaron a los libaneses a no retornar a ciertas áreas debido a la presencia de tropas israelíes.

Reacciones y Propuestas de Paz

A pesar de los altos niveles de violencia, la tregua anunciada por el primer ministro paquistaní parecía haber obtenido aceptación entre algunas facciones. Sin embargo, el futuro de Líbano sigue siendo incierto, mientras las conversaciones internacionales intentan encaminar un proceso de paz.