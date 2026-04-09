Caída de Milei: Aumenta la percepción de que el país va por mal camino

Alarma por el Descontento: Encuesta Revela Creciente Malestar con la Gestión de Milei

Un reciente estudio de la consultora Zuban Córdoba & Asociados muestra un preocupante aumento en la percepción de que Argentina avanza por el camino equivocado, planteando interrogantes sobre el futuro del actual gobierno.

De acuerdo con la encuesta de abril de 2026, un impactante 63,6% de los encuestados piensa que el país navega en la dirección incorrecta, en contraste con solo 28,3% que opina lo contrario. Este dato es crucial, ya que no solo evalúa la gestión de Javier Milei, sino que también refleja las expectativas de la población sobre lo que está por venir.

El Deterioro Económico se Hace Evidente

En un contexto donde el malestar económico prevalece, el 55,2% de los encuestados afirma que su situación económica ha empeorado en el último año, mientras que apenas un 7,6% reporta mejoras. Un 19,3% adicional sostiene que continúa igual de mal, lo que subraya un escenario alarmante en cuanto a las condiciones de vida.

Incertidumbre en el Futuro

Los principales problemas que los ciudadanos mencionan están relacionados directamente con su economía personal. Destacan la dificultad para llegar a fin de mes (22%), la inflación (16,9%) y el deterioro del salario (16,3%), evidenciando que la situación económica sigue siendo la mayor preocupación de los argentinos.

Imagen del Gobierno en Crisis

En cuanto a la evaluación de su gestión, Milei obtiene una aprobación del 33,9% frente a un alarmante 65% de desaprobación, una tendencia que se ha mantenido negativa, complicando su panorama político.

Implicaciones de las Nuevas Tendencias

Los resultados de la encuesta no solo reflejan un estado actual, sino un cambio significativo en la percepción del rumbo del país. Desde el inicio de su gestión, Milei había logrado conectar con una sociedad en busca de cambio, pero esa conexión se está debilitando en medio de un mal presente económico y una creciente desilusión.

La sombra de un futuro incierto se cierne sobre el gobierno, ya que el descontento actual podría precipitar una erosión aún más profunda de su apoyo. Este desenlace podría forzarlo a implementar cambios estratégicos significativos para recuperar la confianza de la ciudadanía.

A pesar de que el panorama parece difícil, Milei y su partido, La Libertad Avanza, han mostrado una disposición a adaptarse a las nuevas realidades para intentar revertir la situación, aunque esto no garantiza su éxito en un entorno político que sigue siendo volátil.

La presión aumenta y los tiempos son cruciales. La capacidad del gobierno para enfrentar esta crisis determinará su futuro y el de Argentina de cara a las próximas elecciones.