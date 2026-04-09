Irán solicita pagos en Bitcoin para atravesar el Estrecho de Ormuz

Con un cobro de hasta 2 millones de dólares por buque, Irán busca controlar el tránsito marítimo en uno de los puntos más cruciales del comercio energético mundial.

Una Medida Controvertida

Irán ha decidido que todos los barcos petroleros que crucen el Estrecho de Ormuz deberán pagar un peaje en Bitcoin, en un intento por fortalecer su control sobre esta vital ruta marítima. Este peaje se establece en un dólar por barril de petróleo transportado, sumando hasta 2 millones de dólares por buque.

Detalles del Pago en Criptomoneda

Hamid Hosseini, portavoz del Sindicato de Exportadores de Petróleo de Irán, ha confirmado que el pago se realizará en criptomonedas, específicamente Bitcoin, y será gestionado directamente con las tripulaciones de los barcos. Estas recibirán instrucciones sobre cómo proceder con las transferencias digitales.

Un Punto Crítico para la Energía Global

El Estrecho de Ormuz es un corredor esencial para el comercio energético a nivel mundial, ya que por allí transita aproximadamente el 20% del petróleo que se consume en el planeta. El control de esta región implica no solo cuestiones económicas, sino también geopolíticas.

Reacciones en el Contexto Internacional

Esta decisión se produce en un clima de tensiones con Estados Unidos e Israel, en medio de un alto el fuego que intenta prevenir una escalada militar en la zona. La exigencia de pagos en Bitcoin no solo representa un desafío a los principios de libre tránsito marítimo establecidos por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, sino que también podría tener repercusiones en las normativas internacionales.

Críticas y Perspectivas Futuras

Expertos advierten que esta estrategia de cobrar en criptomonedas podría ser una forma de Irán para eludir sanciones internacionales y depender menos del dólar en sus transacciones comerciales, lo que podría debilitar aún más la hegemonía del petrodólar a nivel global.