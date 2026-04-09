InicioNoticias destacadasJunior FC vs. Palmeiras: ¡Sigue el partido de la Copa Libertadores EN...
Noticias destacadas

Junior FC vs. Palmeiras: ¡Sigue el partido de la Copa Libertadores EN VIVO desde Cartagena!

sitiosargentina
By sitiosargentina
0
1

¡El Tiburón en Acción! Junior FC Debuta en la Copa Libertadores

Acompanha a Junior, el campeón colombiano, en su emocionante debut internacional contra Palmeiras en Cartagena. ¡Vibrante futbol sudamericano al alcance de tu vista!

Junior de Barranquilla en la Copa Libertadores
Junior enfrenta a Palmeiras en su debut en la Copa Libertadores – crédito Colprensa

La Copa Conmebol Libertadores da inicio y Junior de Barranquilla se enfrenta a Palmeiras de Brasil en un encuentro que sin duda levantará pasiones. El encuentro se disputará en el estadio Jaime Morón de Cartagena a las 7:30 p. m. hora local.

Mantente al tanto de todas las novedades del partido, el primera de Junior en el torneo más prestigioso de clubes de Sudamérica.

Minuto 6: El árbitro Ramirez revisa una jugada en el VAR. Gustavo Gómez protesta, pero el partido continúa.

Minuto 5: Junior pide penal tras una caída de Jesus Rivas. El VAR está en revisión.

Minuto 2: Primer ataque de Palmeiras con Mauricio, aunque el tiro se va desviado. Saque de puerta para Junior.

¡Comenzó el partido!

Ya rueda la pelota en Cartagena, ¡Junior y Palmeiras hacen su debut en la Copa Libertadores 2026!

Los equipos al campo de juego

Junior y Palmeiras ya están listos sobre el césped del estadio Jaime Morón, donde se llevan a cabo los actos protocolarios.

Alineación de Junior confirmada

El técnico Alfredo Arias ha hecho oficial la alineación que disputará el debut ante Palmeiras.

Junior y sus titulares para el debut en Copa Libertadores
Alineación titular del Junior para el encuentro contra Palmeiras – crédito @JuniorClubSA/X

Junior ha llegado al estadio y pronto será anunciada la alineación titular del equipo.

Junior llegó al estadio Jaime Morón
Junior ha arribado al estadio para su debut en la Copa Libertadores 2026 – crédito @JuniorClubSA/X

Alineación confirmada de Palmeiras

El entrenador Abel Ferreira ha anunciado su alineación inicial para el encuentro de esta noche.

Titulares para el partido entre Junior y Palmeiras
Palmeiras revela su alineación para el partido de esta noche – crédito @Palmeiras/X

Palmeiras saldrá con su clásico uniforme verde en este importante encuentro.

Camerino de Palmeiras listo para el debut
El camerino de Palmeiras preparado para recibir al equipo – crédito @Palmeiras/X

Recuerdos de Palmeiras ante Junior: Última Visita Memorable

Recordamos la victoria de Palmeiras por 2-0 en 2019, cuando se enfrentaron en el estadio Metropolitano.

Palmeiras contra Junior en 2019
Reviviendo la última victoria de Palmeiras sobre Junior en 2019 – crédito @Palmeiras/X
Artículo anterior
Irán solicita pagos en Bitcoin para atravesar el Estrecho de Ormuz
sitiosargentina
sitiosargentinahttps://www.sitiosargentina.com.ar
RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Cargar más

Recent Comments