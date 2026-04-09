Junior FC vs. Palmeiras: ¡Sigue el partido de la Copa Libertadores EN VIVO desde Cartagena!

Acompanha a Junior, el campeón colombiano, en su emocionante debut internacional contra Palmeiras en Cartagena. ¡Vibrante futbol sudamericano al alcance de tu vista!

Junior enfrenta a Palmeiras en su debut en la Copa Libertadores – crédito Colprensa

La Copa Conmebol Libertadores da inicio y Junior de Barranquilla se enfrenta a Palmeiras de Brasil en un encuentro que sin duda levantará pasiones. El encuentro se disputará en el estadio Jaime Morón de Cartagena a las 7:30 p. m. hora local.

Mantente al tanto de todas las novedades del partido, el primera de Junior en el torneo más prestigioso de clubes de Sudamérica.