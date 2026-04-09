Junior FC vs. Palmeiras: ¡Sigue el partido de la Copa Libertadores EN VIVO desde Cartagena!

¡El Tiburón en Acción! Junior FC Debuta en la Copa Libertadores
Acompanha a Junior, el campeón colombiano, en su emocionante debut internacional contra Palmeiras en Cartagena. ¡Vibrante futbol sudamericano al alcance de tu vista!
La Copa Conmebol Libertadores da inicio y Junior de Barranquilla se enfrenta a Palmeiras de Brasil en un encuentro que sin duda levantará pasiones. El encuentro se disputará en el estadio Jaime Morón de Cartagena a las 7:30 p. m. hora local.
Mantente al tanto de todas las novedades del partido, el primera de Junior en el torneo más prestigioso de clubes de Sudamérica.
Minuto 6: El árbitro Ramirez revisa una jugada en el VAR. Gustavo Gómez protesta, pero el partido continúa.
Minuto 5: Junior pide penal tras una caída de Jesus Rivas. El VAR está en revisión.
Minuto 2: Primer ataque de Palmeiras con Mauricio, aunque el tiro se va desviado. Saque de puerta para Junior.
¡Comenzó el partido!
Ya rueda la pelota en Cartagena, ¡Junior y Palmeiras hacen su debut en la Copa Libertadores 2026!
Los equipos al campo de juego
Junior y Palmeiras ya están listos sobre el césped del estadio Jaime Morón, donde se llevan a cabo los actos protocolarios.
Alineación de Junior confirmada
El técnico Alfredo Arias ha hecho oficial la alineación que disputará el debut ante Palmeiras.
Junior ha llegado al estadio y pronto será anunciada la alineación titular del equipo.
Alineación confirmada de Palmeiras
El entrenador Abel Ferreira ha anunciado su alineación inicial para el encuentro de esta noche.
Palmeiras saldrá con su clásico uniforme verde en este importante encuentro.
Recuerdos de Palmeiras ante Junior: Última Visita Memorable
Recordamos la victoria de Palmeiras por 2-0 en 2019, cuando se enfrentaron en el estadio Metropolitano.