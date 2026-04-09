Un Edificio Innovador en Barrio Parque Transformará el Lujo

En el corazón de Palermo, un nuevo proyecto residencial transforma la visión de vida urbana, combinando exclusividad, arte y un diseño innovador que respeta la esencia del barrio.

El Encanto de Barrio Parque

Ubicado en Palermo, Barrio Parque es un lugar emblemático en Buenos Aires, famoso por sus calles sinuosas, vegetación exuberante y majestuosas mansiones. Diseñado por el paisajista Carlos Thays en 1912, este barrio destaca como un auténtico oasis en la ciudad, atrayendo a aquellos que buscan una conexión con la naturaleza y el lujo.

Un Proyecto que Respetará la Identidad del Barrio

El nuevo desarrollo inmobiliario se erige con la premisa de «vivir como en una casa», buscando innovar sin alterara la mística de la zona. Este reto ha llevado a los desarrolladores a plantearse cómo concretar un diseño contemporáneo que respete la memoria barrial.

Diseño Horizontal: Hacia un Desarrollo Inclusivo

A diferencia de los tradicionales edificios altos, este proyecto se despliega en nueve pisos horizontales, extendiéndose a lo largo de casi dos cuadras. La idea es crear un emprendimiento que ofrezca “alma de casa”, según Gabriela Goldszer, directora de Ocampo Propiedades. Este enfoque se traduce no solo en un diseño atractivo, sino en una auténtica experiencia residencial.

La Arquitectura como Expresión de Individualidad

El diseño del edificio se aleja de la típica planta homogénea. Con 23 núcleos de ascensores, cada una de las 120 unidades es única, ofreciendo una variedad de ambientes que rinden tributo a la arquitectura tradicional del barrio.

Un Espacio Artístico sin Precedentes

Además, la obra será un lienzo para el arte. La presencia de instalaciones artísticas, como la intervención de Leandro Erlich en las piscinas, representa la fusión entre arte y arquitectura, creando un espacio donde lo visual y lo funcional convergen.

Una Inversión que Atrae a Compradores

Con un valor de US$160 millones, el proyecto ha ganado el interés del mercado local, logrando el 80% de sus unidades vendidas. Muchos inversionistas han optado por transformarse en residentes al ver el avance de las obras, eligiendo este lugar como su futuro hogar.

Arte como Pilar de la Experiencia Residencial

Leandro Erlich explora la relación entre espacio y ser humano a través de su obra en las piscinas, creando imágenes que reflejan tanto lo urbano como lo rural, enriqueciendo así la experiencia de vivir en este nuevo desarrollo.

Un Patio Interno que Celebra el Diseño Nacional

El patio interno del edificio también compartirá su protagonismo con el arte, donde el diseñador Cristian Mohadeb presentará su obra “Torres flotantes”, integrando suavidad a la estética general del espacio, en un diálogo armonioso entre arte y arquitectura.