El Banco Mundial señala a Argentina como ‘la única excepción’ en América Latina, pero alerta sobre riesgos estructurales

El Banco Mundial prevé un notable crecimiento para Argentina, marcando una tendencia opuesta a la de América Latina. El país podría alcanzar un 3,6% en 2026 y un 3,7% en 2027, recuperándose tras años de desafío fiscal.

En su reciente informe titulado «Panorama Económico de América Latina y el Caribe«, el Banco Mundial ha destacado a Argentina como una «excepción» en la región debido a su prometedor cambio económico. Mientras el resto de los países enfrentan un crecimiento limitado, Argentina se muestra optimista con proyecciones de expansión del 3,6% en 2026 y del 3,7% en 2027. Este cambio se basa en el superávit fiscal logrado tras años de déficit y la implementación de incentivos a la inversión, aunque persisten riesgos relacionados con las reservas negativas y el bajo nivel de crédito en el sector.

Un Camino de Recuperación Económica

Argentina ha atravesado un período de caída acumulada del 0,4% entre 2011 y 2024, pero las nuevas proyecciones indican una recuperación sólida. Mientras que América Latina y el Caribe crecerán apenas un 2,1% en 2026, Argentina podría alcanzar un incremento del 3,6% en 2026 y del 3,7% en 2027, lo que significaría un crecimiento acumulado del 12,2% durante el período 2024–2027.

Factores Clave del Crecimiento Argentino

El informe atribuye esta desacoplación positiva a dos elementos cruciales: el ajuste fiscal y el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). El ajuste fiscal realizado bajo la administración de Javier Milei ha sido fundamental, ya que transformó un déficit considerable en 2023 en un superávit fiscal gracias a recortes en el gasto y la eliminación de subsidios energéticos.

Impacto Financiero del Ajuste Fiscal

Este proceso ha mejorado rápidamente las variables financieras del país. El riesgo país, medido a través del EMBI, ha disminuido de alrededor de 2.200 puntos básicos en 2022–2023 a menos de 600 en marzo de 2026, lo que refleja una percepción positiva en los mercados sobre la solvencia argentina.

Incentivos a la Inversión: El Rol del RIGI

El RIGI emerge como un catalizador del crecimiento seleccionado. La reducción del impuesto a las Ganancias del 35% al 25% para proyectos en sectores estratégicos —como energía, minería, y tecnología— ha sido clave para atraer inversiones a largo plazo. Esta estrategia responde a diagnósticos previos del Banco Mundial, que señalaban una carga tributaria elevada en la región.

Desafíos y Vulnerabilidades Persistentes

A pesar del optimismo, el informe del Banco Mundial advierte sobre algunas debilidades persistentes. Uno de los mayores riesgos es la situación del Banco Central, que todavía mantiene reservas netas negativas y un acceso limitado a los mercados de deuda internacional, lo que plantea la necesidad de financiamiento externo.

Bajo Crédito al Sector Privado

Otro aspecto crítico es el escaso nivel de crédito al sector privado, que se sitúa en aproximadamente 15% del PBI, el más bajo de la región. Se sostiene que una verdadera recuperación requerirá mantener el proceso de estabilización macroeconómica y consolidar la confianza del mercado.

La Situación en Tierra del Fuego

El informe también critica el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego, considerándolo un modelo de «política industrial fallida«. Con un costo fiscal anual de US$ 1.070 millones, este esquema ha fracasado en impulsar innovación o productividad, generando distorsiones al incentivar importaciones con aranceles reducidos sin valor agregado local.

El Banco Mundial cuestiona la prórroga del régimen hasta 2038 sin metas claras de desempeño, lo que perpetúa una dependencia de los subsidios.