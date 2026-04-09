Luciano Fusaro: ‘Si no hay dinero a las 00:00 del jueves, la UTA para’

Crítica Situación del Transporte: Líder de Colectivos Asegura que el Gasoil Afecta a las Empresas

Luciano Fusaro, presidente de la UTA, advierte sobre el impacto del conflicto en Medio Oriente en el abastecimiento de combustible para colectiveros. Su análisis revela la crisis financiera que atraviesan las empresas del sector.

Durante una reciente charla con Chiche Gelblung, Luciano Fusaro, líder de la Cámara de Colectivos, expuso la complicada situación que enfrentan las compañías de transporte urbano. La preocupación principal radica en el aumento del costo del gasoil, que representa un 20% del gasto total de las operaciones de colectivo.

El Gasoil y Su Impacto en el Costo de Operación

Fusaro enfatizó que el precio del combustible no solo afecta la rentabilidad de las empresas, sino que también limita su capacidad de operación. Según sus declaraciones, el actual conflicto bélico en Medio Oriente ha generado una crisis en el suministro, dejando a muchas compañías sin los recursos necesarios para mantener su flota operativa.

Salarios Pendientes y Esperanzas de Solución

En un contexto de creciente tensión, Fusaro reveló que algunas empresas aún no han podido abonar los salarios a sus empleados. Sin embargo, expresó que hay una expectativa de que esto podría cambiar a partir de este jueves, siempre y cuando se logren conseguir los fondos necesarios.

La situación es crítica y, con la mirada puesta en el desarrollo de los acontecimientos, la UTA se mantiene alerta ante cualquier cambio que pueda afectar el servicio de transporte público en el país.