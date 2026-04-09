Exjefe de seguridad contra incendios guarda silencio en investigación del incendio en bar suizo, según su abogado.

Un antiguo funcionario de seguridad contra incendios en la exclusiva estación de esquí suiza de Crans-Montana optó por no declarar durante su interogatorio por la fiscalía, en medio de la controversia generada por un trágico incendio ocurrido en un bar durante las celebraciones de Año Nuevo.

El abogado del exjefe del departamento de seguridad contra incendios de Crans-Montana, Fabien Mingard, confirmó que su cliente decidió hacer uso de su derecho a permanecer en silencio, ya que aún no tiene acceso a la documentación del caso. “Él responderá las preguntas de la fiscalía tan pronto como pueda revisar el expediente”, afirmó Mingard a la agencia AFP.

Un Trágico Suceso que Dejó 41 Víctimas

El incendio en el bar Le Constellation estalló en las primeras horas del 1 de enero, cobrando la vida de 41 personas, en su mayoría adolescentes, y dejando a 115 heridos. Actualmente, nueve personas están bajo investigación por este lamentable suceso, entre ellas los propietarios del bar, Jacques y Jessica Moretti, quienes enfrentan acusaciones de homicidio por negligencia, así como por lesiones y daños por negligencia.

Un Silencio Inexplicable

Robert Assael, abogado de algunas de las víctimas, expresó su indignación por la negativa del exfuncionario a cooperar en un momento en que las familias de los afectados buscan desesperadamente respuestas. “Me sorprende que no haya respondido a las preguntas, los afectados solo quieren la verdad”, lamentó Assael.

Más Cargos y Aplazamientos en la Investigación

Los Moretti han sido interrogados en dos ocasiones por las fiscalías y se han mostrado cooperativos durante todo el proceso. Nicola Meier, abogado de la pareja, expresó su sorpresa ante el silencio del exfuncionario, apuntando que “no es casualidad que los Moretti siempre respondan todas las preguntas”.

Las investigaciones sugieren que el fuego fue provocado por botellas de champán con chispa, que fueron levantadas demasiado cerca del techo del bar, lo que encendió el material aislante acústico. Además, la municipalidad se enfrenta a un descontento tras revelarse que no se había realizado una revisión anual de seguridad en el bar desde 2019.

Próximos Pasos en la Investigación

El alcalde de Crans-Montana, Nicolas Féraud, también será interrogado en los próximos días para esclarecer las circunstancias que rodearon la tragedia. La investigación sigue en curso en la capital cantonal de Sion, mientras la comunidad espera respuestas que, hasta el momento, continúan eludiéndolas.