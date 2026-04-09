Con el respaldo de los gobernadores, el Gobierno se aproxima a un nuevo triunfo legislativo

El Gobierno, con el respaldo de fuerzas aliadas como el PRO y la UCR, se dirige hacia un potencial triunfo legislativo con la aprobación de la reforma de la Ley de Glaciares, un proyecto que responde a los intereses de las provincias mineras.

Un Proyecto Respaldado por Gobernadores

La iniciativa, impulsada por los gobernadores de Catamarca, Jujuy, Salta, Mendoza y San Juan, quienes integran la Mesa del Litio y del Cobre, avanza hacia su votación, prevista para la madrugada. El oficialismo estima recibir alrededor de 135 votos a favor, con el apoyo de aliados, libertarios y algunos peronistas moderados.

Las Uniones en el Congreso y el Contexto Político

La reforma cuenta con la media sanción del Senado y el respaldo de legisladores tucumanos alineados con Osvaldo Jaldo, así como de misioneros afines a Carlos Rovira, un exgobernador que lidera el bloque de Innovación Federal, un espacio peronista crítico del oficialismo.

Internas en Unión por la Patria

La propuesta también revela divisiones dentro de Unión por la Patria, con diputados como Cristian Andino, Jorge Chica y Claudia Palladino listados para apoyar la reforma. Los libertarios, por otro lado, buscan convencer a los mendocinos Emir Félix y Martín Aveiro, aunque ambos parecen inclinados a rechazarla debido a conflictos de interés.

El Quorum y el Debate Legislativo

En la sesión de hoy, el quórum también mostró divisiones, con la presidenta del interbloque Unidos, Gisela Scaglia, y el diputado cordobés Ignacio García Aresca colaborando con el oficialismo, a pesar de la oposición de figuras como Juan Schiaretti.

Declaraciones y Argumentos a Favor y en Contra

Durante el debate, los diputados oficialistas José Peluc y Nicolás Mayoraz defendieron la propuesta, afirmando que un 70% de las presentaciones en la audiencia pública apoyaron la reforma. Peluc destacó que el proyecto no desprotege a los glaciares, mientras que Mayoraz subrayó que no altera el paradigma de protección de los mismos.

Desde Unión por la Patria, Germán Martínez expresó preocupaciones sobre la seguridad jurídica de los emprendimientos mineros que podría afectar la reforma, mientras que Miguel Angel Pichetto, de Encuentro Federal, argumentó que no se presentan elementos técnicos que justifiquen los cambios propuestos.

Aumento de Poder para los Gobernadores

La aprobación de esta reforma permitirá que los gobernadores desempeñen un papel crucial en la definición de las zonas protegidas por la Ley de Glaciares, ya que serán responsables de aportar la información necesaria para la elaboración del inventario a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA).

Controversias y Reacciones Políticas

La jornada también estuvo marcada por tensiones, incluida una serie de protestas regidas por el reglamento en repudio a la decisión del Gobierno de restringir el acceso de periodistas a la Casa Rosada, acusándolos de formar parte de campañas de desinformación.

A pesar de las divisiones en el recinto, la oposición sigue buscando la manera de presentar sus proyectos de interpelación, lo que indica que esta sesión estará lejos de ser la última en la agenda legislativa actual.