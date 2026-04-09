Consigue hasta un 30% de ahorro y más descuentos

Con el Duty Free como protagonista, los viajeros pueden acceder a productos de lujo sin gastar de más. Explora cómo maximizar tus ahorros con las mejores promociones bancarias.

En un momento económico desafiante para muchos argentinos, el Duty Free se revela como una opción inteligente para quienes viajan al exterior. Este modelo permite adquirir artículos de alta gama sin los impuestos locales, lo que se traduce en un alivio significativo para el bolsillo.

Comprar Sin Impuestos: La Ventaja del Duty Free

La plataforma digital de Duty Free en aeropuertos se ha convertido en una herramienta esencial para planificar compras. Facilita adquirir productos anticipadamente, evitando decisiones impulsivas y ofreciendo promociones que a menudo no están disponibles en las tiendas físicas.

Descuentos de Hasta el 30%

Los Duty Free de Ezeiza y Aeroparque presentan descuentos que alcanzan hasta el 30% en categorías populares, tales como:

Perfumes y fragancias

Skincare y maquillaje

Relojes inteligentes

Auriculares de marcas reconocidas

Bebidas y chocolates importados

Para disfrutar de estos beneficios, los usuarios deben ingresar a la tienda online del Duty Free y reservar los productos que podrán retirar el día de su vuelo internacional.

Aprovecha los Beneficios Bancarios

La combinación de descuentos del Duty Free con promociones bancarias puede potenciar aún más el ahorro. Varias entidades financieras ofrecen incentivos que permiten economizar en productos ya exentos de impuestos.

Promociones de Entidades Financieras

Entre las propuestas más atractivas se encuentran las del Banco Nación y la billetera MODO, que ofrecen reintegros de hasta un 10% y la opción de financiación en cuotas sin interés. Igualmente, Banco Santander y BBVA suelen tener ofertas especiales para compras realizadas al momento de la retirada de productos.

Conociendo las condiciones de cada promoción y los límites de financiación, los consumidores pueden planificar sus compras con eficacia. Al combinar las tarifas sin impuestos, los descuentos del Duty Free y los beneficios bancarios, el ahorro final puede ser considerable, haciendo que cada compra valga aún más.