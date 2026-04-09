Video: Múltiples bombardeos sacuden Beirut; equipos de emergencia combaten incendios

Título: Intensos Ataques Aéreos Israelienses Devastan Beirut: Emergencia en las Calles

Bajada: La capital libanesa, Beirut, se ve envuelta en el caos tras los ataques aéreos israelíes que han provocado incendios y una respuesta rápida de los servicios de emergencia.

Beirut amaneció con el cielo cubierto de humo negro tras múltiples bombardeos por parte de Israel. Imágenes de la escena muestran la devastación, con llamas brotando de edificios mientras los vehículos de emergencia se apresuran a atender la crisis.

Ataque Coordinado Contra Hezbollah

Las fuerzas armadas israelíes informaron que llevaron a cabo una operación cuidadosamente coordinada, atacando más de 100 posiciones de Hezbollah en cuestión de minutos. Las operaciones se extendieron no solo por Beirut, sino también por el sur del Líbano y la región del Beqaa.

Impacto del Alto el Fuego Anunciado

Este ataque aéreo se desencadenó pocas horas después de que Estados Unidos e Irán proclamaran un alto el fuego de dos semanas. Sin embargo, Israel aclaró que este acuerdo no afecta sus acciones militares contra Hezbollah en el Líbano, marcando una creciente tensión en la región.

Respuestas Internacionales y Locales

La situación ha despertado preocupación tanto a nivel local como internacional. Los ciudadanos libaneses enfrentan una creciente incertidumbre, mientras que los líderes mundiales observan de cerca la escalada del conflicto. La comunidad internacional llama a la calma y a la búsqueda de soluciones pacíficas.