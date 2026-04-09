Dueña demanda a veterinaria y gana 17 millones tras la muerte de su perra durante el baño

Una decisión judicial en Mar del Plata ha llamado la atención al condenar a una veterinaria a abonar 17 millones de pesos a la dueña de una perra que falleció bajo su supervisión durante un servicio de grooming.

El fallo del juez Bernardo Diez, del Juzgado Civil y Comercial Nº12, se produjo a raíz de la denuncia presentada por Patricia Stadler, abogada y dueña de «Juanita», una bulldog francés de 7 años que llegó al establecimiento en perfecto estado de salud. Stadler dejó a su mascota por la mañana, sin ninguna indicación de malestar.

Un Llamado Desgarrador

El desarrollo de los acontecimientos se tornó alarmante cuando Patricia recibió una llamada del centro de atención veterinaria informando que Juanita había sufrido una descompensación. Al acudir al lugar, se encontró con la tragedia: su perra había muerto.

Un Caso Sin Claridad

Las pericias realizadas no lograron determinar las causas del fallecimiento de Juanita. Sin embargo, el juez consideró que «la perra ingresó en buen estado de salud y murió mientras estaba bajo el cuidado del local», lo que generó una responsabilidad clara sobre la clínica veterinaria.

Inconsistencias en la Versión

El fallo también señala inconsistencias en las explicaciones proporcionadas a Patricia, así como la falta de una reconstrucción detallada de los acontecimientos que llevaron a la muerte de su mascota. A pesar de la apertura de una causa penal, esta fue desestimada y el caso continuó en el ámbito civil.

El Impacto Emocional y Económico

El magistrado fijó una indemnización total de 17,164,000 pesos, cifra que supera los 14 millones solicitados inicialmente. Esta cantidad abarca no solo el valor de la mascota, sino también los gastos y el daño moral, el cual se consideró crucial por el gran vínculo afectivo entre Juanita y su dueña, quienes compartían su vida desde hacía años.