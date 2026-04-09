Este jueves, INDEC revela nuevos datos sobre industria y construcción

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dará a conocer este jueves cifras que reflejan el estado de la industria y la construcción en Argentina, en un momento de incertidumbre económica.

Según informa la Agencia Noticias Argentinas, se presentarán el Índice de Producción Industrial (IPI) correspondiente a febrero, así como el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC), para ofrecer un panorama de la actividad en estos sectores durante el mes.

Expectativas en la Producción Industrial

Los analistas están particularmente atentos a los resultados del IPI, ya que es uno de los sectores más golpeados por las medidas económicas actuales. En enero, el índice experimentó una caída del 3,2% en comparación con el mismo mes del año anterior, marcando así el séptimo descenso mensual consecutivo.

Este declive se ha reflejado en saldos negativos desde julio, con números como -0,7% en julio, -8,8% en noviembre y -3,2% en enero. Sin embargo, al comparar enero con diciembre, se observó una leve recuperación del 3,1%, mientras que la tendencia-ciclo mostró un leve aumento del 0,8%.

La Situación del Sector de la Construcción

El ISAC también ofrecerá información relevante sobre la actividad constructiva, analizando el consumo de materiales e insumos necesarios para las obras. En enero, este indicador creció un 1,2% en términos interanuales y, si bien su variación mensual fue casi nula, la tendencia-ciclo mostró una progresión del 0,8% respecto a diciembre.

Sin embargo, es notable que solo cinco de los trece insumos analizados experimentaron aumentos de precios en enero, dejando a los demás materiales por debajo de las cifras del año anterior. Esto refleja un entorno complicado que sigue afectando la actividad constructiva en el país.

Con datos de NA.