Libertad Financiera: Secretos y Trampas

Changpeng Zhao, cofundador de Binance, desvela su historia en «Freedom of Money»

En un intrigante giro narrativo, el reconocido empresario de criptomonedas presenta sus memorias, donde comparte experiencias impactantes desde el auge de Binance hasta su periodo en prisión.

08.04.2026 • 14:40hs • mundo cripto

Changpeng Zhao, conocido como CZ, ha sido una figura clave en el crecimiento del sector de las criptomonedas.

Con el lanzamiento de «Freedom of Money», Zhao ofrece un vistazo profundo a su vida y carrera en el competitivo mundo digital. Este libro narra la evolución de Binance y los retos que enfrentó a lo largo del camino.

Un relato auténtico sobre los inicios de Binance

Desde su infancia hasta su curioso encuentro con la tecnología, el libro ofrece un abordaje personal sobre los desafíos que vivió mientras construía su empresa en un contexto lleno de incertidumbre.

El relato se centra en el crecimiento meteórico de Binance, una plataforma que no solo revolucionó las criptomonedas, sino que también impactó la forma en que millones acceden a los servicios financieros.

Libertad financiera y lecciones aprendidas

Zhao habla sobre la satisfacción de escuchar el agradecimiento de usuarios en todo el mundo por ofrecerles la oportunidad de alcanzar su libertad financiera.

En sus memorias, toca la complejidad de escalar un negocio en el ojo del huracán regulatorio y sus experiencias personales, incluyendo su encarcelamiento durante cuatro meses en EE. UU.

Un enfoque honesto y reflexivo

«Estas memorias no son solo una historia corporativa», afirma Zhao, resaltando la importancia de ser transparente en su narrativa.

«Freedom of Money» no solo relata éxitos, sino también los errores y aprendizajes que definieron su carrera, a la vez que explora la interconexión entre dinero, tecnología y responsabilidad social.

Impacto de Binance en la industria cripto

Bajo el liderazgo de Zhao, Binance ha impactado significativamente la infraestructura de activos digitales, contribuyendo a su evolución durante los últimos años.

CZ reflexiona sobre cómo su visión de la libertad financiera se ha adaptado y crecido con las experiencias vividas, manteniendo siempre la mirada en el usuario.

Richard Teng, Co-CEO de Binance, enfatiza que la historia de la compañía es parte integral de la narrativa de la industria criptográfica.

«Freedom of Money» está disponible desde el 8 de abril de 2026 en formatos digital y físico, en inglés y chino, con más idiomas planeados y todas las ganancias destinadas a fines benéficos.