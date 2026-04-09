Aumento alarmante del ausentismo: más de la mitad de los estudiantes falta 15 días al año

El ausentismo en el secundario se ha convertido en una preocupante realidad, con más de la mitad de los estudiantes reportando inasistencias. Un reciente estudio revela la magnitud del problema y la falta de datos precisos para abordarlo.

Un Fenómeno en Crecimiento

Un informe de Argentinos por la Educación revela que el 51% de los alumnos del último año de secundaria ha acumulado al menos 15 faltas en 2024, un incremento de siete puntos en comparación con 2022. Sorprendentemente, el Estado carece de un sistema adecuado para seguir y analizar estas ausencias.

Datos Preocupantes sobre Inasistencias

Según el estudio titulado “Ausentismo: ¿qué sabemos acerca de cuánto faltan los estudiantes de secundaria?”, basado en las evaluaciones Aprender 2024 y PISA 2022, el problema se manifiesta en todas las provincias argentinas. El 21% de los estudiantes se ausenta entre 15 y 19 días al año, mientras que un 20% falta entre 20 y 29 jornadas. Alarmantemente, el 10% supera las 30 inasistencias.

Polarización en el Ausentismo

El informe destaca una clara polarización: aumenta el número de alumnos con alto ausentismo, mientras que el segmento que falta poco se mantiene constante. Entre 2022 y 2024, aquellos con más de 20 faltas pasaron del 26% al 30%, sugiriendo una migración hacia patrones más severos de inasistencia.

Percepción de Directores y Disparidades Provinciales

En 2024, el 46% de los directores escolares afirmó que el ausentismo es un problema serio para el aprendizaje, superando preocupaciones como la impuntualidad o los bajos desempeños académicos. No obstante, las cifras varían significativamente entre provincias: en Buenos Aires, el 66% de los estudiantes reportan al menos 15 faltas, en contraste con sólo el 28% en Santiago del Estero.

Falta de Datos y Causas del Ausentismo

El informe subraya la ausencia de un sistema nacional de datos sobre inasistencias, lo cual dificulta la elaboración de políticas efectivas. Los problemas de salud destacan entre las razones de las faltas, con un 62% de los estudiantes citando esta causa. Además, el 39% admite no tener interés en asistir a la escuela, lo que refleja un creciente desapego hacia la educación.

Reflexiones de Expertos

Bruno Videla, coautor del informe, señala que el ausentismo es solo «la punta del iceberg» de problemas más profundos en el sistema educativo. Sandra Ziegler de Flacso Argentina, señala la necesidad urgente de alinear la oferta educativa con las trayectorias de los estudiantes, enfatizando que asistir regularmente a clases es esencial para garantizar un aprendizaje efectivo.

La Urgente Necesidad de Acciones Efectivas

Especialistas coinciden en que el aumento del ausentismo es un indicador crítico del estado de la educación en Argentina. La mejora de la calidad de la información y la implementación de políticas específicas son esenciales para revertir esta alarmante tendencia y mejorar las oportunidades de aprendizaje para todos los estudiantes.