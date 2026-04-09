Proyecciones 2026: Inflación y Dólar según Consultoras del Banco Central

Los análisis de las consultoras que participan en el relevamiento del Banco Central indican una tendencia al alza en la inflación. Este panorama presenta importantes expectativas para la economía argentina en los próximos meses.

Según las últimas proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), la inflación se prevé en un 3,0% para marzo, con una inflación núcleo estimada en 2,9%. Estas cifras marcan un aumento del 0,5% en comparación con el mes anterior.

Perspectivas de Inflación Mensual

Los expertos pronostican que la inflación experimentará una baja gradual, alcanzando el 2,6% en abril y descendiendo a un 2,3% en mayo. Para junio y julio, se espera un porcentaje del 2,0%, y una reducción adicional al 1,8% en agosto y septiembre. El INDEC dará a conocer la cifra oficial de inflación el próximo 14 de abril.

Proyecciones Anuales y Comparativas

La expectativa de inflación anual se sitúa en un 29,1%, lo que representa un aumento del 3,1% en relación con el relevamiento anterior.

Recientes declaraciones del propietario de Marolio resaltan la importancia de la inversión en el país: “El dólar está barato, pónganse a invertir”.

Tipo de Cambio: Aumento Previsto

Respecto al tipo de cambio, las proyecciones apuntan a que el dólar llegará a $1.420 en abril, con un cierre anual estimado en $1.700, representando una variación interanual de 17,4%.

Crecimiento del Producto Interno Bruto

En relación al crecimiento económico, se anticipa un aumento del Producto Interno Bruto (PBI) del 1,3% en el primer trimestre, 0,8% en el segundo y 0,7% en el tercero. Se prevé que el año cierre con un crecimiento real del 3,3%, superando el promedio de 2025.

Tendencias en el Mercado Laboral

En cuanto a la desocupación, se espera que alcance el 7,6% en el primer trimestre, con una ligera disminución al 7,3% para el cuarto trimestre. Según los últimos datos del INDEC, la tasa de desocupación en el cuarto trimestre de 2025 fue del 7,5%.

Tasa de Interés y Comercio Exterior

Las proyecciones del REM también indican una tasa de interés mayorista de bancos privados (TAMAR) del 26,8% para abril, con una previsión de 23,4% para diciembre.

En el ámbito del comercio exterior, se espera un superávit comercial anual de US$ 14.114 millones, con exportaciones proyectadas en US$ 93.235 millones e importaciones en US$ 79.121 millones.

Finalmente, el resultado fiscal primario del Sector Público Nacional No Financiero se prevé con un superávit de $16,0 billones para 2026.