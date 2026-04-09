Crisis en el estrecho de Ormuz: Irán acusa a EE.UU. e Israel de romper la tregua

Tensión en el estrecho de Ormuz: Irán cierra el paso tras el alto al fuego con EE.UU.

El acuerdo de alto al fuego entre Estados Unidos e Irán se tambalea después de que Teherán decidiera cerrar el estratégico estrecho de Ormuz, complicando aún más la situación del tráfico marítimo en la región.

Menos de un día después de que Irán y Estados Unidos acordaran poner fin a las hostilidades, las autoridades iraníes anunciaron el cierre del estrecho de Ormuz, una movida que consideran como respuesta al incumplimiento de la tregua por parte de EE.UU.

¿Por qué es crucial el estrecho de Ormuz?

Este pasaje acuático es vital para el transporte de petróleo y otras mercancías desde el Golfo Pérsico. En el marco del acuerdo de dos semanas para cesar los combates, el paso de buques por el estrecho se convirtió en un punto neurálgico. A pesar de las restricciones, pocas horas antes del cierre, solo un par de buques lograron transitar. Sin embargo, el informe de la agencia Fars, conectada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, confirmó la suspensión de los petroleros.

Conflictos regionales y amenazas en aumento

Además del cierre del estrecho, la agencia IRNA también destacó que el movimiento de barcos ha sido detenido. Ambas agencias señalaron que los ataques de Israel en Líbano son un factor detonante en esta decisión, conflicto que el gobierno israelí asegura no forma parte de la tregua acordada. La Guardia Revolucionaria Islámica ha hecho un llamado a reanudar los combates como represalia por los ataques israelíes, donde se apoya al grupo paramilitar Hezbolá. La Armada iraní ha emitido advertencias contundentes a los buques en la costa, prometiendo que cualquier embarcación que intente entrar al estrecho sin autorización será «atacada y destruida».

Los impactos en Líbano: víctimas y destrucción

Israel ha intensificado su campaña de ataques aéreos en Líbano, dejando tragedias a su paso. Los recientes bombardeos han resultado en múltiples muertes y heridos, desbordando la capacidad de los hospitales en la región. Con al menos 180 muertos y miles de heridos según informes locales, los ataques han sido descritos como los más intensos en el conflicto, con objetivos que abarcan desde zonas periféricas de Beirut hasta el sur del Líbano.

Reacciones y preocupaciones

En respuesta a esta escalada, la comunidad internacional ha mostrado gran preocupación. Naciones Unidas y organismos de derechos humanos han condenado la violencia y solicitado que se protejan a los civiles afectados por este conflicto. Los líderes políticos en Irán y Líbano han reaccionado ante la grave situación, denunciando las acciones de Israel y pidiendo a la comunidad internacional que intervenga para detener las agresiones.

Un futuro incierto en el Medio Oriente