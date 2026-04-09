Estados Unidos e Israel contra Irán: Alto al fuego en vivo, jueves 9 de abril

Título: Trump Avisa: "Preparados Para La Batalla Más Poderosa en Medio Oriente"

Bajada: El presidente de EE. UU. lanza un contundente mensaje en redes sociales, reafirmando su postura sobre el conflicto en Medio Oriente y asegurando la fortaleza militar estadounidense en la región.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha hecho eco de sus intenciones respecto al conflicto en Medio Oriente a través de sus redes sociales, advirtiendo sobre una posible confrontación militar que se perfila como «la más grande, mejor y más fuerte que nunca».

El mandatario estadounidense vuelve a manifestarse en las plataformas digitales

“Todos los buques, aeronaves y personal militar de EE. UU., junto con municiones, armamento y todo lo necesario para la persecución y eliminación de un enemigo que ya está considerablemente debilitado, permanecerán en Irán y sus alrededores hasta que se cumpla plenamente el ACUERDO REAL alcanzado. Si por alguna razón esto no se cumple, lo cual es poco probable, entonces tendrá lugar la batalla, más grande, mejor y más fuerte que nunca», expresó Trump.

El presidente también subrayó que “no habrá armas nucleares” y que “el Estrecho de Ormuz PERMANECERÁ ABIERTO Y SEGURO”. En su mensaje, Trump enfatizó que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos están en una fase de preparación y descanso, listos para su «próxima conquista». «¡ESTADOS UNIDOS HA VUELTO!», concluyó el mandatario en su enérgico comunicado.