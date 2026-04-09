Alertan sobre 240 despidos y sus posibles efectos en servicios claves

Los empleados del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) han decidido llevar a cabo un paro en todo el país, en protesta por un plan que podría desprender a un total de 240 trabajadores, lo que representa cerca del 30% de la plantilla civil.

Un paro que sacude al país

La medida de fuerza, que incluye cese de actividades y asambleas permanentes, tiene su centro en la Ciudad de Buenos Aires, aunque impacta en varias estaciones de todo el territorio nacional.

Impacto inminente: 240 despidos

Los trabajadores advierten que la lista de despidos podría hacerse pública en los próximos días y que afectaría tanto a quienes prestan servicios en la sede central como a aquellos distribuidos en distintas provincias del país.

Un recorte que compromete la operación del organismo

Desde los gremios estatales alertan que esta medida significaría una drástica reducción de más de un tercio del personal, lo que podría poner en riesgo el correcto funcionamiento del SMN.

Consecuencias para la sociedad argentina

“Esta decisión pone en peligro las actividades aeronáuticas y agropecuarias, así como la seguridad de la población y sus bienes”, manifestaron los trabajadores a través de un comunicado en medio del conflicto.

Servicios esenciales bajo amenaza

El ajuste en el SMN no solo tiene implicaciones administrativas; también podría afectar servicios esenciales, incluyendo sistemas de alerta temprana, seguridad en vuelos y prevención ante desastres naturales.

¿Qué implicaría el recorte?

El SMN juega un papel crucial en la elaboración de pronósticos y alertas climáticas, así como en la asistencia a sectores clave como la aviación y la agricultura. Actualmente cuenta con aproximadamente 980 empleados, de los cuales 780 son civiles. Un recorte de esta magnitud podría llevar a un colapso operativo, según advierten los propios trabajadores.

Origen del conflicto: órdenes desde el gobierno

Se ha informado que la lista de despidos podría haber sido una directiva del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que luego fue elevada al Ministerio de Defensa, del cual depende el SMN.

Estado de alerta y búsqueda de diálogo

Ante esta situación, los trabajadores han declarado un estado de alerta y movilización, y no descartan intensificar las medidas si se concretan los despidos. Además, han solicitado la apertura de un diálogo con las autoridades para frenar el recorte y asegurar la continuidad del servicio que consideran fundamental para la sociedad.