Platense: Un Debut Histórico en la Libertadores

El "Calamar" se prepara para un momento inolvidable, ya que este jueves juega su primer partido en la Copa Libertadores contra Corinthians de Brasil. Un encuentro que promete dejar huella en la historia del club.

El Estadio Ciudad de Vicente López será el escenario de este emocionante debut, programado para las 21 horas. Los aficionados podrán seguir el encuentro a través de Fox Sports y Disney+ Premium. El árbitro chileno Piero Maza estará a cargo de la dirección, con su compatriota Juan Lara en el VAR.

El Camino de Platense hacia la Libertadores

Platense accedió a la Copa Libertadores tras conquistar el Torneo Apertura 2025, donde dejó en el camino a gigantes del fútbol argentino como Racing, River y San Lorenzo antes de superar a Huracán en la final.

El Desafío del «Calamar»

A pesar de la histórica clasificación, el equipo dirigido por Walter Zunino enfrenta un momento complicado, habiendo acumulado seis partidos sin victorias, con cuatro empates y dos derrotas. Sin duda, la Copa Libertadores representa una oportunidad para cambiar la narrativa y reivindicarse ante su afición.

Corinthians: Una Visita Complicada

Por su parte, el conjunto brasileño tampoco llega en su mejor momento, ocupando la 16ª posición en el Brasileirao con solo 10 puntos en igual cantidad de partidos. El equipo, dirigido por Fernando Diniz, no contará con su estrella, el delantero neerlandés Memphis Depay, quien sufre un desgarro en el muslo derecho. Sin embargo, el inglés Jesse Lingard, con experiencia en el Manchester United, estará presente para aportar su calidad al ataque.

Formaciones Probables

Platense: Matías Borgogno; Tomás Silva, Víctor Cuesta, Ignacio Vázquez, Juan Saborido; Martín Barrios, Maximiliano Amarfil; Juan Gauto, Franco Zapiola, Guido Mainero; Gonzalo Lencina. DT: Walter Zunino.

Corinthians: Hugo Souza; Matheus Bidu, Gustavo Henrique, Ramalho, Matheuzinho; André Ruiz, Raniele, Allan Souza; Breno Bidon; Yuri Alberto y Jesse Lingard. DT: Fernando Diniz.

Detalles del Partido

Estadio: Ciudad de Vicente López

Árbitro: Piero Maza (Chile)

VAR: Juan Lara (Chile)

Hora: 21:00

Transmisión: Fox Sports y Disney+ Premium