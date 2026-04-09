Irina Hauser revela irregularidades en el departamento de Manuel Adorni en ‘QR!’

La periodista Irina Hauser expone en "QR!" de Canal E las controversias sobre la compra de un departamento en Caballito por parte del jefe de gabinete Manuel Adorni, donde emergen serias dudas sobre su financiación.

Un Acuerdo Controversial

Durante el programa, Hauser presentó detalles inquietantes, revelando que la compra se realizó con una financiación casi total proporcionada por dos jubiladas. Estas aportaron un asombroso 87% del precio, que asciende a 200.000 dólares de un total de 230.000 dólares, sin intereses y con plazo de pago hasta noviembre de 2026.

Inconsistencias en la Declaración de Adorni

Según la escribana que gestionó las transacciones, Adorni recibió condiciones poco convencionales, como el comentario: “Tranquilo, págame cuando puedas”. Sin embargo, sus declaraciones juradas no concuerdan con los montos involucrados en la transacción. Además, el mismo día que su esposa adquirió otra propiedad, Adorni hipotecó su nuevo departamento, lo cual genera aún más suspicacias sobre el origen de su financiamiento.

Pagos que No Suman

En los últimos dos años, Adorni habría desembolsado alrededor de 85.000 dólares en hipotecas y otros trámites, mientras que su salario totaliza unos 3.000.000 de pesos. Según los expertos, esta suma resulta insuficiente para justificar la magnitud de la transacción.

Condiciones de la Propiedad

El exfutbolista Hugo Morales, vendedor original del departamento, indicó que el inmueble se encontraba en condiciones lamentables, y que Adorni asumió las reparaciones. Él mismo señala que el precio de venta final, en contraste con el estado de la propiedad, es «una diferencia irrisoria».

Falta de Transparencia

Hauser también acentuó que aún no se han contabilizado gastos de escrituración y refacciones, sugiriendo que será complicado justificar los recursos utilizados en la compra. «No le cierran los números y no puede explicar el mecanismo de compra y las hipotecas», concluyó la periodista, sugiriendo que hay posibles irregularidades en las transacciones del funcionario.