Guillermo Poch: «El 77% de la tasa de interés se destina a impuestos»

El debate sobre la estructura impositiva en Argentina vuelve a cobrar relevancia en el contexto actual. El tributarista Guillermo Poch alerta acerca de cómo los tributos inciden notablemente en las tasas de interés de los créditos, afectando tanto al consumo como a la inversión.

Según Poch, un impactante 77% de la tasa de interés que se paga actualmente está compuesto por impuestos, lo que resalta la carga fiscal que enfrentan los ciudadanos. Esta estructura se divide en partes: 48% de incidencia impositiva, con la Nación contribuyendo con un 13%, las provincias con un 18%, y los municipios con un 6%. Esto deja un escaso 40% correspondiente a la tasa neta, evidenciando por qué el acceso al crédito es tan limitado para muchos sectores.

¿Cómo Afecta al Consumo y la Inversión?

El alto costo financiero tiene repercusiones directamente relacionadas con la vida diaria de los ciudadanos. Poch destaca que «lo caro desanima el consumo», limitando la capacidad de familias y empresas. Explica que “habrá menos personas dispuestas a acceder a financiamiento, y otros no podrán hacerlo debido a la situación de sus negocios”.

El especialista subraya que el problema es más que transitorio; es estructural. La acumulación de impuestos, particularmente a través de cargas como Ingresos Brutos, genera sobrecostos que encarecen el financiamiento y ponen en riesgo la competitividad. «Es crucial reducir las tasas de interés para facilitar el acceso al financiamiento a un mayor número de personas», enfatiza.

Desafíos en la Coparticipación y la Necesidad de una Reforma

Otro aspecto fundamental del análisis se centra en la coparticipación federal, la cual Poch identifica como un gran obstáculo para cualquier reforma tributaria significativa. «No creo que sea una tarea sencilla», admite, recordando que la ley aún no se ha implementado desde la reforma constitucional de 1994.

Ante la caída de la recaudación y su impacto en las provincias, sugiere que se deben adelantar fondos a estas entidades. Sin embargo, asegura que el verdadero problema radica en un sistema que alterna entre diferentes modelos de Estado sin lograr un equilibrio sostenible.

Respecto a la posible reforma tributaria, Poch mantiene un enfoque cauteloso pero esperanzador, expresando: «Ojalá que suceda», aunque resalta que la coparticipación es «una piedra en el zapato».

Por último, aunque los bancos siguen ofreciendo créditos, Poch recalca que las condiciones actuales no favorecen la demanda: «Las tasas son muy altas y los empresarios necesitan financiamiento más accesible».