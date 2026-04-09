UTA Anuncia Paro de Colectivos Desde Medianoche del 9 de Abril

A partir de la medianoche, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) implementará una disminución en la frecuencia de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires debido a conflictos salariales con los empresarios del sector.

Impacto en el Servicio de Transporte

La UTA ha confirmado que comenzará a reducir sus operaciones, lo que resultará en una menor disponibilidad de colectivos en Buenos Aires. Esta medida se debe a una falta de fondos que ha impedido a las empresas pagar los salarios a sus trabajadores.

Las empresas de transporte que aún no han recibido los subsidios correspondientes del Gobierno se verán más afectadas, lo que ha llevado a una disminución de hasta un 30% en la frecuencia de servicios, afectando a miles de usuarios diariamente.

Reclamos y Conflictos

Desde la UTA, se advirtió que, aunque el Gobierno ha afirmado haber enviado los fondos, estos no han llegado a todas las empresas de transporte. Este incumplimiento ha llevado a la decisión de retener tareas.

«Nos encontramos en la situación de que el cuarto día hábil del mes transcurre sin el pago integral de los salarios de marzo, lo que nos obliga a esta medida de autotutela», explicaron desde el sindicato.

Líneas Afectadas

Se verá afectado un importante número de líneas, incluyendo las más utilizadas por los usuarios, como son las líneas 1, 2, 10, 15, 17, entre otras. La falta de subsidios no solo ha generado inconvenientes operativos, sino también descontento entre los trabajadores y los usuarios.

Posibles Soluciones

Con el objetivo de abordar esta crisis, se programó una reunión en la Secretaría de Transporte donde se discutirán los reclamos por mayores subsidios. Este encuentro tendrá lugar el jueves y contará con la presencia de varios representantes del sector.

Los empresarios del transporte han enviado una carta al ministro de Economía, Luis Caputo, indicando que de no recibir una actualización de costos y el pago de subsidios, no podrán garantizar el servicio ni pagar a los choferes.

Proyecciones de Servicio

A pesar de la situación caótica, algunas líneas comenzarán a normalizarse debido a la llegada de subsidios. Se espera que las líneas identificadas, como 64, 65 y 151 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, continúen operando con normalidad, mientras otras empezarán a regresar a la normalidad a medida que se resuelvan los asuntos financieros.

Los pasajeros deben prepararse para posibles variaciones en el servicio en los próximos días dependiendo de la evolución de esta problemática.