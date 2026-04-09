Mercados en crisis: inversores adoptan un enfoque cauteloso

La reciente aparente paz en Medio Oriente ha generado reacciones encontradas en los mercados internacionales, donde la alegría inicial dio paso a la cautela. Emilse Córdoba, analista financiera, advierte sobre la fragilidad de esta situación.

La incertidumbre que rodea la tregua en Medio Oriente ha llevado a los mercados a experimentar una mezcla de euforia y corrección rápida. Según Emilse Córdoba, es esencial no caer en la tentación de considerar este escenario como un camino hacia una solución definitiva. “No podemos pensar que esto es el fin de la crisis, es solo una tregua muy delicada”, subraya, señalando la influencia decisiva de la geopolítica en el panorama financiero.

De la Euforia a la Corrección

Córdoba explica que la dinámica actual refleja un comportamiento histórico en tiempos de crisis. “Primero hubo una euforia, y ahora los mercados empiezan a calmarse para evaluar las consecuencias reales”, afirma. Esta tendencia se manifiesta en diversas subidas y caídas en distintos activos, con un notable descenso en el sector energético. “Aún hay una desregulación en los precios”, advierte, sugiriendo que los mercados están en busca de un nuevo equilibrio tras el impacto inicial de los eventos recientes.

En el caso argentino, la situación se complica aún más. “Argentina parece surgir como un destino atractivo para inversiones en este contexto conflictivo”, señala Córdoba, aunque también advierte que estas condiciones podrían ser temporales.

A pesar de la reciente baja del riesgo país, Córdoba es cautelosa. “Mantengo una mirada crítica; esto podría ser simplemente una pausa”, subraya, resaltando la falta de decisiones definitivas sobre el conflicto que sigue en curso.

Adaptándose a la Incertidumbre

La clave para navegar este mar de incertidumbre, según la analista, es reconocer que la volatilidad sigue siendo alta. “No hemos avanzado. Solo hemos retrocedido el conflicto unas semanas”, afirma, subrayando que no hay indicios claros de una resolución inminente.

Córdoba alerta sobre la complejidad de los intereses en juego. “Es poco probable que los puntos de vista de Estados Unidos e Israel puedan ser compatibles”, señala, lo que complica aún más la posibilidad de un acuerdo que perdure.

En este complejo paisaje, el comportamiento del inversor es crucial. “Las primeras 48 horas son reacciones emocionales; el verdadero análisis llega más tarde”, explica, sugiriendo que las decisiones más informadas suelen tomar tiempo.

Para aquellos que buscan invertir, la analista sugiere una estrategia diversificada. “Los inversores arriesgados pueden considerar compras de oportunidad, pero los conservadores deberían esperar”, dice. Para los inversores moderados, recomienda un enfoque gradual: “Comprar en pequeñas porciones, sin realizar apuestas excesivas”.

Córdoba cierra su análisis con una advertencia contundente: “Estamos ante una volatilidad extrema”, una expresión que capta la esencia del escenario actual en los mercados y la urgencia de actuar con precaución.