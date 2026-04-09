Magaly Medina responde a Piero Arenas y desmiente a Kingteka: ‘Está desubicado’

La reconocida conductora de televisión, Magaly Medina, se mantiene firme en su defensa por la denunciante Marcela Sánchez, en medio de un intenso cruce con el exchico reality Piero Arenas y las amenazas legales del streamer Kingteka.

En un reciente episodio del programa ‘Magaly TV La Firme’, se desató una polémica tras la denuncia de una mujer que ha conmovido a la opinión pública. La presentadora no dudó en responder a los reproches de Piero Arenas, quien cuestionó su enfoque periodístico, y a la advertencia legal realizada por Kingteka.

La Respuesta Contundente de Magaly Medina

Durante el programa, Medina aclaró que, a pesar de una reciente corrección técnica en una de sus emisiones, ello no significa que haya dudas sobre la existencia de un delito. “Anoche tuvimos que hacer una corrección, solo una corrección, eso no quiere decir que ahí no hubo delito… hasta el final la vamos a apoyar,” enfatizó, reafirmando su compromiso con la denunciante.

Un Reportaje que Generó Debate

La controversia se desencadenó a partir del reportaje que abordó la denuncia de Marcela Sánchez, una situación que ha generado un amplio debate en redes sociales y medios. Medina aseguró que la corrección realizada tenía como objetivo mantener la precisión informativa, un principio fundamental de su labor periodística.

Reacciones a las Acusaciones

En el marco de estas tensiones, Magaly calificó a Piero de “desubicado” por sus comentarios sobre el caso, sosteniendo que sus opiniones no afectan el curso de la investigación. “Ninguna persona está por encima de la ley,” subrayó, recordando la importancia del periodismo como un medio para exponer hechos y permitir que las autoridades actúen en consecuencia.

Adversidad y Determinación

La situación se intensificó cuando Kingteka anunció que emprendería acciones legales contra Medina, utilizando un tono amenazante durante una transmisión en vivo. “Vas a ver. Te voy a hacer pagar más que Jeffry,” declaró, en referencia a un caso mediático anterior.

Defensa de los Derechos de las Víctimas

Medina insistió en que el caso permanece bajo investigación y que se han entregado pruebas a las autoridades competentes. “Soy una periodista que recibió una denuncia fuertísima sustentada en hechos tecnológicos,” afirmó, mostrando su compromiso de visibilizar las demandas respaldadas por evidencia.

Con su postura decidida, Magaly Medina reafirmó su compromiso con la verdad y las víctimas, argumentando que el trabajo de su equipo está basado en información verificada y documentada.